Скрипты

Trig_calculator_2Angles_add_functions - скрипт для MetaTrader 4

Евгений
Просмотров: 3248
3248
Рейтинг: (2)
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Тригонометрический калькулятор для 2-х углов с библиотекой.

“Trig_calculator_2Angles_add_functions “.

Единицы измерения - градус, радиан;

Функции для одного угла:

Sin(A), Cos(A), Tang(A), Cotang(A), ArcSin(A), ArcCos(A), ArcTang(A), ArcCotang(A), Sin(2A), Cos(2A), Tang(2A),

Cotang(2A), Sin(A/2), Cos(A/2), Tang(A/2), Cotang(A/2), 1+Cos(2A), 1-Cos(2A);

При расчетах с функциями для одного угла значения углов задавать можно парами

Функции для двух углов:

Sin(A+B), Sin(A-B), Cos(A+B), Cos(A-B), Tang(A+B), Tang(A-B), Cotang(A+B), Cotang(A-B),

Sin(A)+Sin(B), Sin(A)-Sin(B), Cos(A)+Cos(B), Cos(A)-Cos(B), Tang(A)+Tang(B), Tang(A)-Tang(B), Cotang(A)+Cotang(B),
Cotang(A)-Cotang(B),Cos(A-B)+Cos(A+B),Cos(A-B)-Cos(A+B), Sin(A-B)+Sin(A+B), ArcSin(A)+ArcSin(B), ArcSin(A)-ArcSin(B),
ArcCos(A)+ArcCos(B), ArcCos(A)-ArcCos(B), ArcTang(A)+ArcTang(B), ArcTang(A)-ArcTang(B),

Cos(A-B)+ Cos (A+B) = 2*CosA*CosB, Cos(A-B)-Cos(A+B) = 2*SinA*SinB, Sin(A-B)+Sin(A+B) = 2*SinA*CosB,
1+Cos2A = 2*CosA* CosA, 1-Cos2A = 2*SinA*SinA.

Расчет производится за один проход:

1.Если Formula = true, то в Alert(е) будет(ут) показана(ы) тригонометрическая (ие) формула (ы),

по которой (ым) калькулятор производил расчет (соответствующие справочные формулы);

2.Для расчета необходимо:

- назначить в каких единицах измерения (градусах/радианах) считать и, соответственно,

выставить значение угла (ов). Для обратных функций единицы измерения те,
в которых требуется получить ответ;

- назначить требуемую функцию и ОК.

Внешние переменные:

Formula - разрешение на показ формул(ы);

Angle_A – угол в градусах;

Angle_ B – угол в градусах;

Corner_A – угол в радианах;

Corner_ B – угол в радианах;

Остальные переменные – функции для расчета.

Прим. Тригонометрический калькулятор для одного угла – Trigalculator. (http://codebase.mql4.com/ru/code/10159).

Скрипт находится в папке “scripts” терминала ( например, С:\Program Files\ FX Trader\experts\scripts).

Скрипт может быть брошен на график любого инструмента, любого таймфрейма.

