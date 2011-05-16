Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Советник на основе лент Болинджера - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 11857
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор:
Основа идеи взята с strategy4you.ru + доработана seolink74
В основе советника лежит идея взятая с http://strategy4you.ru/strategii-na-osnove-polos-bollindzhera/strategy-forex-vnutridnevnaya-ustavka-100.html с небольшой модификацией
Советник по ТЗ писал abolk
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|30 Минут (M30) 2008.01.02 10:00 - 2011.05.13 23:59 (2008.01.01 - 2011.05.15)
|Модель
|Параметры
|rem2="=== Количество лотов ==="; _Lots0_1=0.1; _Lots0_2=0.1; rem3="=== Дополнительные параметры ==="; _TakeProfit1_Proc=50; _SpaseFromMaxMin=1; rem4="=== Параметры безубытка ==="; _IsStopLoss_0=true; _StopLoss_0_From=141; _StopLoss_0_Level=672; rem5="=== Параметры трейлинг стопа ==="; _IsTrailingStop=true; _TrailingStopLevel=951; _TrailingStopStep=911; rem6="=== Настройки инструмента ==="; _Symbol=""; _Timeframe=0; _Slippage=2; _Magic1=1281; _Magic2=1282; rem7="=== Параметры индикатора MA1 ==="; _MA1_Timeframe=1440; _MA1_Period=28; _MA1_Shift=0; _MA1_Method=0; _MA1_Applied_Price=0; rem8="=== Параметры индикатора MA2 ==="; _MA2_Timeframe=30; _MA2_Period=22; _MA2_Shift=0; _MA2_Method=0; _MA2_Applied_Price=0; rem9="=== Параметры индикатора Bollinger Bands ==="; _BB_Period=16; _BB_Deviation=2; _BB_Bands_Shift=0; _BB_Applied_Price=0; rem10="=== Параметры индикатора ZigZag ==="; _ZZ_ExtDepth=15; _ZZ_ExtDeviation=5; _ZZ_ExtBackstep=3;
|Баров в истории
|42480
|Смоделировано тиков
|83956
|Качество моделирования
|n/a
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|4077.09
|Общая прибыль
|5066.55
|Общий убыток
|-989.46
|Прибыльность
|5.12
|Матожидание выигрыша
|48.54
|Абсолютная просадка
|33.46
|Максимальная просадка
|431.09 (3.22%)
|Относительная просадка
|3.66% (381.82)
|Всего сделок
|84
|Короткие позиции (% выигравших)
|40 (70.00%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|44 (70.45%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|59 (70.24%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|25 (29.76%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|768.32
|убыточная сделка
|-84.10
|Средняя
|прибыльная сделка
|85.87
|убыточная сделка
|-39.58
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|9 (1682.44)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|4 (-135.40)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|1682.44 (9)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-135.40 (4)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|3
|непрерывный проигрыш
|1
MACD Signals
Стандартный MACD с сигналамиСоветник Nonfarm Payrolls
Советник Nonfarm Payrolls торгует в первую пятницу каждого месяца.
Управление отложками с помощью линий
Управление стоп и лимит-ордерами с помощью линий.Trig_calculator_2Angles_add_functions
Тригонометрический калькулятор для 2-х углов с библиотекой.