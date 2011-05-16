Автор:

Основа идеи взята с strategy4you.ru + доработана seolink74

В основе советника лежит идея взятая с http://strategy4you.ru/strategii-na-osnove-polos-bollindzhera/strategy-forex-vnutridnevnaya-ustavka-100.html с небольшой модификацией









Советник по ТЗ писал abolk





Символ EURUSD (Euro vs US Dollar) Период 30 Минут (M30) 2008.01.02 10:00 - 2011.05.13 23:59 (2008.01.01 - 2011.05.15) Модель

Параметры rem2="=== Количество лотов ==="; _Lots0_1=0.1; _Lots0_2=0.1; rem3="=== Дополнительные параметры ==="; _TakeProfit1_Proc=50; _SpaseFromMaxMin=1; rem4="=== Параметры безубытка ==="; _IsStopLoss_0=true; _StopLoss_0_From=141; _StopLoss_0_Level=672; rem5="=== Параметры трейлинг стопа ==="; _IsTrailingStop=true; _TrailingStopLevel=951; _TrailingStopStep=911; rem6="=== Настройки инструмента ==="; _Symbol=""; _Timeframe=0; _Slippage=2; _Magic1=1281; _Magic2=1282; rem7="=== Параметры индикатора MA1 ==="; _MA1_Timeframe=1440; _MA1_Period=28; _MA1_Shift=0; _MA1_Method=0; _MA1_Applied_Price=0; rem8="=== Параметры индикатора MA2 ==="; _MA2_Timeframe=30; _MA2_Period=22; _MA2_Shift=0; _MA2_Method=0; _MA2_Applied_Price=0; rem9="=== Параметры индикатора Bollinger Bands ==="; _BB_Period=16; _BB_Deviation=2; _BB_Bands_Shift=0; _BB_Applied_Price=0; rem10="=== Параметры индикатора ZigZag ==="; _ZZ_ExtDepth=15; _ZZ_ExtDeviation=5; _ZZ_ExtBackstep=3;

Баров в истории 42480 Смоделировано тиков 83956 Качество моделирования n/a Ошибки рассогласования графиков 0









Начальный депозит 10000.00







Чистая прибыль 4077.09 Общая прибыль 5066.55 Общий убыток -989.46 Прибыльность 5.12 Матожидание выигрыша 48.54



Абсолютная просадка 33.46 Максимальная просадка 431.09 (3.22%) Относительная просадка 3.66% (381.82)

Всего сделок 84 Короткие позиции (% выигравших) 40 (70.00%) Длинные позиции (% выигравших) 44 (70.45%)

Прибыльные сделки (% от всех) 59 (70.24%) Убыточные сделки (% от всех) 25 (29.76%) Самая большая прибыльная сделка 768.32 убыточная сделка -84.10 Средняя прибыльная сделка 85.87 убыточная сделка -39.58 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 9 (1682.44) непрерывных проигрышей (убыток) 4 (-135.40) Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 1682.44 (9) непрерывный убыток (число проигрышей) -135.40 (4) Средний непрерывный выигрыш 3 непрерывный проигрыш 1







