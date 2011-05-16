CodeBaseРазделы
Советник на основе лент Болинджера - эксперт для MetaTrader 4

seolink74
Просмотров:
11857
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Автор:

Основа идеи взята с strategy4you.ru + доработана seolink74

В основе советника лежит идея взятая с http://strategy4you.ru/strategii-na-osnove-polos-bollindzhera/strategy-forex-vnutridnevnaya-ustavka-100.html с небольшой модификацией



Советник по ТЗ писал abolk


СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период30 Минут (M30) 2008.01.02 10:00 - 2011.05.13 23:59 (2008.01.01 - 2011.05.15)
Модель
Параметрыrem2="=== Количество лотов ==="; _Lots0_1=0.1; _Lots0_2=0.1; rem3="=== Дополнительные параметры ==="; _TakeProfit1_Proc=50; _SpaseFromMaxMin=1; rem4="=== Параметры безубытка ==="; _IsStopLoss_0=true; _StopLoss_0_From=141; _StopLoss_0_Level=672; rem5="=== Параметры трейлинг стопа ==="; _IsTrailingStop=true; _TrailingStopLevel=951; _TrailingStopStep=911; rem6="=== Настройки инструмента ==="; _Symbol=""; _Timeframe=0; _Slippage=2; _Magic1=1281; _Magic2=1282; rem7="=== Параметры индикатора MA1 ==="; _MA1_Timeframe=1440; _MA1_Period=28; _MA1_Shift=0; _MA1_Method=0; _MA1_Applied_Price=0; rem8="=== Параметры индикатора MA2 ==="; _MA2_Timeframe=30; _MA2_Period=22; _MA2_Shift=0; _MA2_Method=0; _MA2_Applied_Price=0; rem9="=== Параметры индикатора Bollinger Bands ==="; _BB_Period=16; _BB_Deviation=2; _BB_Bands_Shift=0; _BB_Applied_Price=0; rem10="=== Параметры индикатора ZigZag ==="; _ZZ_ExtDepth=15; _ZZ_ExtDeviation=5; _ZZ_ExtBackstep=3;

Баров в истории42480Смоделировано тиков83956Качество моделированияn/a
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит10000.00



Чистая прибыль4077.09Общая прибыль5066.55Общий убыток-989.46
Прибыльность5.12Матожидание выигрыша48.54

Абсолютная просадка33.46Максимальная просадка431.09 (3.22%)Относительная просадка3.66% (381.82)

Всего сделок84Короткие позиции (% выигравших)40 (70.00%)Длинные позиции (% выигравших)44 (70.45%)

Прибыльные сделки (% от всех)59 (70.24%)Убыточные сделки (% от всех)25 (29.76%)
Самая большаяприбыльная сделка768.32убыточная сделка-84.10
Средняяприбыльная сделка85.87убыточная сделка-39.58
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)9 (1682.44)непрерывных проигрышей (убыток)4 (-135.40)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)1682.44 (9)непрерывный убыток (число проигрышей)-135.40 (4)
Среднийнепрерывный выигрыш3непрерывный проигрыш1



