Управление отложками с помощью линий - эксперт для MetaTrader 4
Описание:
При старте советник выставляет линии по экстремумам прошлого дня.
Имя линии соответствует типу отложенного ордера: BUYSTOP BUYLIMIT SELSTOP SELLLIMIT
Под линией сразу появляются соответствующие их названиям ордера.
Перемещая линию, вы перемещаете и сам ордер.
Если линия стоит не там, где возможно установить ордер (например BUYSTOP ниже текущей цены) то об этом выводится сообщение: "неправильная цена".
Параметры:
StopOrders = true; //выставлять стоп ордера LimitOrders = true; //выставлять лимит ордера Stoploss = 0, //стоплосс ордеров Takeprofit = 0; //тейкпрофит ордеров Lot = 0.1; Magic = 100; //уникальный номер ордеров этого советника
Удачной торговли!
