Советники

Управление отложками с помощью линий - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

При старте советник выставляет линии по экстремумам прошлого дня.

Имя линии соответствует типу отложенного ордера: BUYSTOP BUYLIMIT SELSTOP SELLLIMIT
Под линией сразу появляются соответствующие их названиям ордера.
Перемещая линию, вы перемещаете и сам ордер.
Если линия стоит не там, где возможно установить ордер (например BUYSTOP ниже текущей цены) то об этом выводится сообщение: "неправильная цена".

Параметры:

StopOrders  = true; //выставлять стоп ордера
LimitOrders = true; //выставлять лимит ордера
Stoploss    = 0,    //стоплосс ордеров
Takeprofit  = 0;    //тейкпрофит ордеров
Lot         = 0.1;
Magic       = 100;  //уникальный номер ордеров этого советника



Удачной торговли!

