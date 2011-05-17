Описание:



При старте советник выставляет линии по экстремумам прошлого дня.

Имя линии соответствует типу отложенного ордера: BUYSTOP BUYLIMIT SELSTOP SELLLIMIT

Под линией сразу появляются соответствующие их названиям ордера.

Перемещая линию, вы перемещаете и сам ордер.

Если линия стоит не там, где возможно установить ордер (например BUYSTOP ниже текущей цены) то об этом выводится сообщение: "неправильная цена".



Параметры:



StopOrders = true; LimitOrders = true; Stoploss = 0 , Takeprofit = 0 ; Lot = 0.1 ; Magic = 100 ;










