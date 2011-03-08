Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Trig_сalculator - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3598
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Тригонометрический калькулятор для МТ4 . Скрипт “Trig_сalculator “.
В терминале МТ4 имеется возможность использование таких MQL4-математических функций, как MathArcsin( x),
MathArccos(x), MathArctan(x), MathSin(x), MathCos (x), MathTan(x), аргументы которых – величины, измеряемые в радианах,
функции ctg(x) и arcctg(x) отсутствуют.
Скрипт “Trig_сalculator “ - тригонометрический калькулятор для МТ4, основание которого –
вышеупомянутые математические функции, тем, не менее, его характеристики:
- ед. измерения – градус, радиан;
- функции – sin(x), cos(x), tg(x), ctg(x), arcsin(x), arccos(x), arctg(x), arcctg(x).
Внешние переменные:
Angle – значение угла в градусах;
Corner –значение угла в радианах;
Func – выбор тригонометрической функции (значение: 1 – 4) / / 1 - Sin(x), 2 - Cos(x), 3 - Tang(x), 4 -Cotang(x);
Value – значение переменной для обратной тригонометрической функции;
ArcFunc – выбор обратной тригонометрической функции (значение 1 – 4/1-ArcSin(x),2-ArcCos(x),3-ArcTang(x),4-ArcCotang(x));
Значения остальных внешних переменных носят описательный характер для соответствующих внешних переменных
и на работу скрипта не влияют.
Если не задана ни одна переменная, отличная от нуля, то получите сообщение:
Значение угла выбираете либо в градусах, либо в радианах, иначе получите сообщение:
При значениях выбора функции (Func, ArcFunc) > 4 или < 1 получите сообщение:
При значении Value >1 и выборе ArcSin(x) или ArcCos(x) получите сообщение:
При вводе правильных данных получите сообщение (с текущим локальным временем):
При согласии («ДА») получите сообщение Alert:
Скрипт находится в папке “scripts” терминала ( например, С:\Program Files\ FX Trader\experts\scripts).
Скрипт может быть брошен на график любого инструмента, любого таймфрейма.
Благодарю за внимание.
Индикатор строит двунаправленные уровни Фибоначчи по завершённому предыдущему периоду.RSI_SAR_MACD
Cоветник заключает сделки согласно сигналам трех индикаторов: RSI,PARABOLIK,MACD - классика жанра.
Как вам такой зверь.i-PSI@MA(MP)_Signal.mq4
Индикатор на наборе MA-шек на разных TF.