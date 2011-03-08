CodeBaseРазделы
Trig_сalculator - скрипт для MetaTrader 4

Евгений
Тригонометрический калькулятор для МТ4 . Скрипт “Trig_сalculator “.

В терминале МТ4 имеется возможность использование таких MQL4-математических функций, как MathArcsin( x),

MathArccos(x), MathArctan(x), MathSin(x), MathCos (x), MathTan(x), аргументы которых – величины, измеряемые в радианах,

функции ctg(x) и arcctg(x) отсутствуют.

Скрипт “Trig_сalculator “ - тригонометрический калькулятор для МТ4, основание которого –

вышеупомянутые математические функции, тем, не менее, его характеристики:

- ед. измерения – градус, радиан;

- функции – sin(x), cos(x), tg(x), ctg(x), arcsin(x), arccos(x), arctg(x), arcctg(x).

Внешние переменные:

Angle – значение угла в градусах;

Corner –значение угла в радианах;

Func – выбор тригонометрической функции (значение: 1 – 4) / / 1 - Sin(x), 2 - Cos(x), 3 - Tang(x), 4 -Cotang(x);

Value – значение переменной для обратной тригонометрической функции;

ArcFunc – выбор обратной тригонометрической функции (значение 1 – 4/1-ArcSin(x),2-ArcCos(x),3-ArcTang(x),4-ArcCotang(x));

Значения остальных внешних переменных носят описательный характер для соответствующих внешних переменных

и на работу скрипта не влияют.

Если не задана ни одна переменная, отличная от нуля, то получите сообщение:

Значение угла выбираете либо в градусах, либо в радианах, иначе получите сообщение:

При значениях выбора функции (Func, ArcFunc) > 4 или < 1 получите сообщение:

При значении Value >1 и выборе ArcSin(x) или ArcCos(x) получите сообщение:

При вводе правильных данных получите сообщение (с текущим локальным временем):

При согласии («ДА») получите сообщение Alert:

Скрипт находится в папке “scripts” терминала ( например, С:\Program Files\ FX Trader\experts\scripts).

Скрипт может быть брошен на график любого инструмента, любого таймфрейма.

Благодарю за внимание.

