MACD Signals - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Попросили сделать сигналы к индикатору MACD, уверен, что здесь подобный индикатор уже есть, но проще написать, чем его искать.

Самый обычный MACD. Гистограмма окрашена в зеленый, когда столбики растут и в красный, когда они опускаются.

Стрелки на перемечении MACD и сигнальной линии.

Одна из возможных стратегий - входим по стрелкам и держим, пока не сменился цвет.

Удачи!

Советник Nonfarm Payrolls Советник Nonfarm Payrolls

Советник Nonfarm Payrolls торгует в первую пятницу каждого месяца.

VR---SIGMA VR---SIGMA

Советник открывает ордер в продолжение движения . Если вчерашний день был рост то сегодня он откроет бай , обратное на сел ордера.

Советник на основе лент Болинджера Советник на основе лент Болинджера

Советник на основе лент болинджера и движении цены в канале этих лент.

Управление отложками с помощью линий Управление отложками с помощью линий

Управление стоп и лимит-ордерами с помощью линий.