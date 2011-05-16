Попросили сделать сигналы к индикатору MACD, уверен, что здесь подобный индикатор уже есть, но проще написать, чем его искать.

Самый обычный MACD. Гистограмма окрашена в зеленый, когда столбики растут и в красный, когда они опускаются.

Стрелки на перемечении MACD и сигнальной линии.

Одна из возможных стратегий - входим по стрелкам и держим, пока не сменился цвет.

Удачи!