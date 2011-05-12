CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Советник Nonfarm Payrolls - эксперт для MetaTrader 4

Andrey Kornishkin
Просмотров:
8242
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу


Описание:

В первую пятницу каждого месяца в определенное время StartHour(терминальное время) выставляются два отложенных ордера, по обе стороны от цены на расстоянии Distance пунктов.
После срабатывания одного из отложенных ордеров второй ордер удаляется.
 Есть возможность трейлинга позиции и вывода в безубыток. Позиции закрываются в час окончания торговли EndHour(терминальное время).

Рис. 1. Результат работы советника.


Параметры:

extern int StopLoss    = 300;    //Стоплосс ордера
extern int TakeProfit  = 2000;   //Тейкпрофит ордера
extern int Trailing    = 300;    //Трейлингcтоп ордера
extern int BULevel     = 300;    //Уровень безубытка
extern int StartHour   = 14;     //Час начала торговли(терминальное время)
extern int EndHour     = 23;     //Час окончания торговли(терминальное время)
extern int Distance    = 300;    //Расстояние от цены для установки ордера
extern int Expiration  = 4;      //Время истечения ордера
extern double Lots     = 1;      //Лот

Советы:

  • EURUSD, M1.
  • Рекомендуется использовать советник только как основу для разработки ваших собственных стратегий.
VR---SIGMA VR---SIGMA

Советник открывает ордер в продолжение движения . Если вчерашний день был рост то сегодня он откроет бай , обратное на сел ордера.

Обновленная версия 1.1.5 советника freeMan Обновленная версия 1.1.5 советника freeMan

Советник для малых таймфреймов, торгующий на основе RSI + MA.

MACD Signals MACD Signals

Стандартный MACD с сигналами

Советник на основе лент Болинджера Советник на основе лент Болинджера

Советник на основе лент болинджера и движении цены в канале этих лент.