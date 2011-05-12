



В первую пятницу каждого месяца в определенное время StartHour(терминальное время) выставляются два отложенных ордера, по обе стороны от цены на расстоянии Distance пунктов.

После срабатывания одного из отложенных ордеров второй ордер удаляется.

Есть возможность трейлинга позиции и вывода в безубыток. Позиции закрываются в час окончания торговли EndHour(терминальное время).

Рис. 1. Результат работы советника.





Параметры:

extern int StopLoss = 300 ; extern int TakeProfit = 2000 ; extern int Trailing = 300 ; extern int BULevel = 300 ; extern int StartHour = 14 ; extern int EndHour = 23 ; extern int Distance = 300 ; extern int Expiration = 4 ; extern double Lots = 1 ;

Советы: