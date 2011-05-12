Смотри, как бесплатно скачать роботов
Советник Nonfarm Payrolls - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8242
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров
Описание:
В первую пятницу каждого месяца в определенное время StartHour(терминальное время) выставляются два отложенных ордера, по обе стороны от цены на расстоянии Distance пунктов.
После срабатывания одного из отложенных ордеров второй ордер удаляется.
Есть возможность трейлинга позиции и вывода в безубыток. Позиции закрываются в час окончания торговли EndHour(терминальное время).
Параметры:
extern int StopLoss = 300; //Стоплосс ордера extern int TakeProfit = 2000; //Тейкпрофит ордера extern int Trailing = 300; //Трейлингcтоп ордера extern int BULevel = 300; //Уровень безубытка extern int StartHour = 14; //Час начала торговли(терминальное время) extern int EndHour = 23; //Час окончания торговли(терминальное время) extern int Distance = 300; //Расстояние от цены для установки ордера extern int Expiration = 4; //Время истечения ордера extern double Lots = 1; //Лот
Советы:
- EURUSD, M1.
- Рекомендуется использовать советник только как основу для разработки ваших собственных стратегий.
