Советники

VR---SIGMA - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Pastushak
Просмотров: 4863
4863
Рейтинг: (2)
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Советник открывает ордер в продолжение движения . Если вчерашний день был рост то сегодня он откроет бай, обратное на сел ордер.

Закрытие ордеров происходит через заданое трейдером время. Советник интересен кодом и самой идеей. В него просто добавить какието фильтры что бы получать положительные результаты.

Lots = 1 Лоты
Distanciya_min = 50 минимальное тело свечи
Distanciya_max = 80 максимальное тело свечи
slip = 3 проскальзывание
H24 = false тайм фрейм ВЫБРАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ОДИН !!!
H4 = false
H1 = true

Chas = 60 Через сколько времени закрыть ордер в минутах.


