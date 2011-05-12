Ставь лайки и следи за новостями
VR---SIGMA - эксперт для MetaTrader 4
- 4863
Советник открывает ордер в продолжение движения . Если вчерашний день был рост то сегодня он откроет бай, обратное на сел ордер.
Закрытие ордеров происходит через заданое трейдером время. Советник интересен кодом и самой идеей. В него просто добавить какието фильтры что бы получать положительные результаты.
Lots = 1 Лоты
Distanciya_min = 50 минимальное тело свечи
Distanciya_max = 80 максимальное тело свечи
slip = 3 проскальзывание
H24 = false тайм фрейм ВЫБРАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ОДИН !!!
H4 = false
H1 = true
Chas = 60 Через сколько времени закрыть ордер в минутах.
