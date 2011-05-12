Советник открывает ордер в продолжение движения . Если вчерашний день был рост то сегодня он откроет бай, обратное на сел ордер.

Закрытие ордеров происходит через заданое трейдером время. Советник интересен кодом и самой идеей. В него просто добавить какието фильтры что бы получать положительные результаты.

Lots = 1 Лоты

Distanciya_min = 50 минимальное тело свечи

Distanciya_max = 80 максимальное тело свечи

slip = 3 проскальзывание

H24 = false тайм фрейм ВЫБРАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ОДИН !!!

H4 = false

H1 = true



Chas = 60 Через сколько времени закрыть ордер в минутах.



