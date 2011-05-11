Ставь лайки и следи за новостями
QRSI-MG - эксперт для MetaTrader 4
4483
Сигналы на покупку или продажу, поступают при выходе из зоны перекупленности, перепроданности.
Так-же встроен фильтр по EMA, он хорошо отсекает, возможные не прибыльные сделки, но без мартингейла лучше его не использовать.
Может уйти в убыток.
Существует проблема малого кол-ва сделок, так как индикатор RSI не так часто выдаёт торговые сигналы.
Но можно его встроить в другой советник или как то доработать, если у вас есть идеи как его улучшить, пишите.
Оптимальные параметры, на которых есть прибыль, это
таймфрейм=15
стоплос,текпрофит=50
Инструмент любой, но желательно с малым спредом.
Хорошо бы ещё к нему, прикрутить трал, вместо тейкпрофита (прибыль должна возрасти), но пока не знаю как.
На графике пара EURUSD, депо 10000, доходность составила 41% годовых, но это как повезёт :)
На разных инструментах на тесторе показала, где-то от 5% до 15% годовых, но возможен слив, так как используется мартингейл.
Не судите строго, так как это мой первый советник :)
