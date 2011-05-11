CodeBaseРазделы
QRSI-MG - эксперт для MetaTrader 4

QTR
4483
(2)
Сигналы на покупку или продажу, поступают при выходе из зоны перекупленности, перепроданности.

Так-же встроен фильтр по EMA, он хорошо отсекает, возможные не прибыльные сделки, но без мартингейла лучше его не использовать.

Может уйти в убыток.

Существует проблема малого кол-ва сделок, так как индикатор RSI не так часто выдаёт торговые сигналы.

Но можно его встроить в другой советник или как то доработать, если у вас есть идеи как его улучшить, пишите.

Оптимальные параметры, на которых есть прибыль, это

таймфрейм=15

стоплос,текпрофит=50

Инструмент любой, но желательно с малым спредом.

Хорошо бы ещё к нему, прикрутить трал, вместо тейкпрофита (прибыль должна возрасти), но пока не знаю как.

На графике пара EURUSD, депо 10000, доходность составила 41% годовых, но это как повезёт :)

На разных инструментах на тесторе показала, где-то от 5% до 15% годовых, но возможен слив, так как используется мартингейл.


Не судите строго, так как это мой первый советник :)

