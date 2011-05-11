Описание:



С принципом работы советника можно ознакомиться в предыдущем посте или же на сайте советника

Основные изменения:



Добавлена поддержка 5-и знака;

Доработана торговля по тренду, в старой версии советник открывал неоправданно много позиций в одном направлении;

Результат теста на 5-и знаке:

P.S.: Не рекомендую применять советник для торговли на реале.