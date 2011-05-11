Смотри, как бесплатно скачать роботов
Обновленная версия 1.1.5 советника freeMan - эксперт для MetaTrader 4
- 8333
Описание:
С принципом работы советника можно ознакомиться в предыдущем посте или же на сайте советника
Основные изменения:
- Добавлена поддержка 5-и знака;
- Доработана торговля по тренду, в старой версии советник открывал неоправданно много позиций в одном направлении;
Результат теста на 5-и знаке:
P.S.: Не рекомендую применять советник для торговли на реале.
