Обновленная версия 1.1.5 советника freeMan - эксперт для MetaTrader 4

vgs
Просмотров:
8333
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
freeMan_1_1_5.zip (76.07 KB)
Описание:

С принципом работы советника можно ознакомиться в предыдущем посте или же на сайте советника

Основные изменения:

  • Добавлена поддержка 5-и знака;
  • Доработана торговля по тренду, в старой версии советник открывал неоправданно много позиций в одном направлении;

Результат теста на 5-и знаке:

P.S.: Не рекомендую применять советник для торговли на реале.

