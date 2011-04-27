CodeBaseРазделы
freeMan - советник на основе RSI + MA - эксперт для MetaTrader 4

Идея пожалуй банальная: если RSI находится в зоне перепроданности и при этом уже начинает разворачиваться на верх, и машка тоже направляется в верх - значит покупаем. Для продажи все зеркально.

Основная особенность советника - это использование "двух комплектов" настроек. Т.е. одни настройки с более короткими периодами, которые дают больше входов, другие наоборот с более долгими, дающие меньше входов, но более точные.

Для разсчета уровня стоплосей и тейкпрофитов используется инидикатор волантильности. Есть возможность фильтрации сделок по тренду, в качестве фильтра используется машка с часового таймфрейма. Встроенный манименджмент.

Валютная пара, на которой тестировался советник: GBP/USD;
Таймфремы: m5, m15, m30;
В архиве сам эксперт, несколько конфигурационных файлов для GBP/USD (для различных таймфреймов). Плюс отчеты о тестировании.

Вот выклладываю один из отчетов для m15. Тест с 2010 по 2011.02.28, период оптимизации - только 2010 год.


P.S.: Советник требует еще доработки и усовершенствования. Торговать в реале не рекомендуется.

