Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
freeMan - советник на основе RSI + MA - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9645
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Идея пожалуй банальная: если RSI находится в зоне перепроданности и при этом уже начинает разворачиваться на верх, и машка тоже направляется в верх - значит покупаем. Для продажи все зеркально.
Основная особенность советника - это использование "двух комплектов" настроек. Т.е. одни настройки с более короткими периодами, которые дают больше входов, другие наоборот с более долгими, дающие меньше входов, но более точные.
Для разсчета уровня стоплосей и тейкпрофитов используется инидикатор волантильности. Есть возможность фильтрации сделок по тренду, в качестве фильтра используется машка с часового таймфрейма. Встроенный манименджмент.
Валютная пара, на которой тестировался советник: GBP/USD;
Таймфремы: m5, m15, m30;
В архиве сам эксперт, несколько конфигурационных файлов для GBP/USD (для различных таймфреймов). Плюс отчеты о тестировании.
Вот выклладываю один из отчетов для m15. Тест с 2010 по 2011.02.28, период оптимизации - только 2010 год.
P.S.: Советник требует еще доработки и усовершенствования. Торговать в реале не рекомендуется.
Советник, построенный на пересечении двух MA и подтверждении сигналом StdDevЗигЗаг по фракталам
ЗигЗаг по фракталам
Советник, заменяющий своей работой отложенные ордера, и даже больше.Новая версия советника Flet-Canal_V2.4
Ну вот дописал новую версию советника как многие и просили.