2MA+StdDev - эксперт для MetaTrader 4
Просмотров:
7616
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Предлагаю вниманию общественности очередной из своих экспериментов по разработке/реализации стратегии Forex
Стратегия плавно вытекла из метода Пуриа с изменениями параметров скользящих средних и заменой сигнала подтверждения MACD на StdDev
Суть стратегии должна быть понятна по картинке ниже. Приведен пример сделки на продажу. Условия:
1) быстрая MA находится ниже медленной MA;
2) предыдущая свеча является медвежьей и закрывается ниже быстрой MA;
3) индикатор StdDev идет вверх и превышает заданный уровень.
Выход из сделки по TP/SL
В эксперте реализовано закрытие заданной части объема при достижении заданного профита, дальнейший трейлинг и закрытие оставшихся частей по заданному объему и профиту.
Советник гонялся тестером с начала года на паре EURUSD с интервалами M15, M30, H1 с достижением схожих результатов после оптимизации.
Лучший результат показан на M15 с валютными парами EURUSD, USDJPY, результаты оптимизации которых и забиты в исходнике.
Результаты теста при стартовом депо 1000$ и фиксированном объеме в 0.1 лота (можно пользоваться и динамическим лотом по заданному риску).
Удачи всем и попутного тренда..
P.S. Советник не претендует на свою окончательную законченность. Использовать его в торговле на реальном счете Вы можете на свой страх и риск.
