2MA+StdDev - эксперт для MetaTrader 4

Sergey Deev
Просмотров:
7616
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Предлагаю вниманию общественности очередной из своих экспериментов по разработке/реализации стратегии Forex

Стратегия плавно вытекла из метода Пуриа с изменениями параметров скользящих средних и заменой сигнала подтверждения MACD на StdDev

Суть стратегии должна быть понятна по картинке ниже. Приведен пример сделки на продажу. Условия:

1) быстрая MA находится ниже медленной MA;

2) предыдущая свеча является медвежьей и закрывается ниже быстрой MA;

3) индикатор StdDev идет вверх и превышает заданный уровень.

Выход из сделки по TP/SL

В эксперте реализовано закрытие заданной части объема при достижении заданного профита, дальнейший трейлинг и закрытие оставшихся частей по заданному объему и профиту.

Советник гонялся тестером с начала года на паре EURUSD с интервалами M15, M30, H1 с достижением схожих результатов после оптимизации.

Лучший результат показан на M15 с валютными парами EURUSD, USDJPY, результаты оптимизации которых и забиты в исходнике.

Результаты теста при стартовом депо 1000$ и фиксированном объеме в 0.1 лота (можно пользоваться и динамическим лотом по заданному риску).

Удачи всем и попутного тренда..

P.S. Советник не претендует на свою окончательную законченность. Использовать его в торговле на реальном счете Вы можете на свой страх и риск.

