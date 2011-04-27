Предлагаю вниманию общественности очередной из своих экспериментов по разработке/реализации стратегии Forex

Стратегия плавно вытекла из метода Пуриа с изменениями параметров скользящих средних и заменой сигнала подтверждения MACD на StdDev

Суть стратегии должна быть понятна по картинке ниже. Приведен пример сделки на продажу. Условия:

1) быстрая MA находится ниже медленной MA;

2) предыдущая свеча является медвежьей и закрывается ниже быстрой MA;

3) индикатор StdDev идет вверх и превышает заданный уровень.

Выход из сделки по TP/SL

В эксперте реализовано закрытие заданной части объема при достижении заданного профита, дальнейший трейлинг и закрытие оставшихся частей по заданному объему и профиту.

Советник гонялся тестером с начала года на паре EURUSD с интервалами M15, M30, H1 с достижением схожих результатов после оптимизации.

Лучший результат показан на M15 с валютными парами EURUSD, USDJPY, результаты оптимизации которых и забиты в исходнике.

Результаты теста при стартовом депо 1000$ и фиксированном объеме в 0.1 лота (можно пользоваться и динамическим лотом по заданному риску).

Удачи всем и попутного тренда..

P.S. Советник не претендует на свою окончательную законченность. Использовать его в торговле на реальном счете Вы можете на свой страх и риск.