Советники

Тоннельный метод - эксперт для MetaTrader 4

Sergey Kolesnik
Просмотров:
4261
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Суть метода следующая:

Строятся две машки ЕМА144 и ЕМА169. Это канал. При пробое верхней границы канала, и последующем подтверждении растущей свечой выступаем на Бай, соответственно при пробое нижней границы канала и подтверждением падающей свечой выступаем по Селл. Цель задается уровнями фибо 55, 89, 144, 233, 377 пункта от точки пробития канала. Если выходим на уровень 377, закрываемся однозначно. Если рынок при движении зашел обратно в канал, также закрываемся. Лося ставим на два спреда ниже/выше противоположного пробитию уровня канала.

При тестировании заметил следующее:

  • Канал часто пробивается сильным импульсом, при этом пролетает первый уровень 55 пунктов
  • После импульса, пробивающего канал рынок тестирует уровень пробития, при этом часто режет нашего Лося
  • Коррекции двигаются между указанными уровнями, можно подзаработать на пробоях.
  • На флете работает часто, плохо что на слив.

Сова затюнингована трейлинг-стопом и безубытком, при необходимости задайте уровень в пунктах, при 0(нуль) не работает. На мой взгляд они только испортили работу, часто попадают под коррекцию, при этом резко сокращая прибыль. Также можна работать фиксированным лотом и по риску (риск выставляется дробью от единицы, т.е. 1 - это риск 100% депо; 0,05 -5%). Декрис-фактор сокращает лот после убыточной сделки. Параметр "Fibo" - уровень цели, можно ставить какой угодно, хотя теория рекомендует только названные выше.

