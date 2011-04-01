Автор:

GMX

Описание:



Такой вот индикатор. Индикатор, созданный на основе экпоненциальной МА значений аллигатора и Разницы между ценовой МА и средним значением аллигатора.

Сигналы на покупку - пересечение зеленой линией красной снизу вверх, на продажу - соответственно сверху вниз.



