Индикатор на основе Аллигатора и МА. - индикатор для MetaTrader 4

Николай
6247
(1)
GMX

Описание:

Такой вот индикатор. Индикатор, созданный на основе экпоненциальной МА значений аллигатора и Разницы между ценовой МА и средним значением аллигатора.

Сигналы на покупку - пересечение зеленой линией красной снизу вверх, на продажу - соответственно сверху вниз.



