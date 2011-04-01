Смотри, как бесплатно скачать роботов
Setka - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор рисует горизонтальные линии пропорционально круглым числам 1, 2, 5. Вертикальная шкала графика имеет более читаемый вид.
Параметры: LineMax - максимальное количество горизонтальных линий на графике, LineColor - цвет рисуемых линий.
