Индикаторы

Индикатор byOpenDaily_Levels - индикатор для MetaTrader 4

Описание:

Принцип:
зона вокруг OpenDaily = флэт
Пробой флэт-зоны = тренд в сторону пробоя по целям 200%, 300% (2-х, 3-х кратное расширение флэт-зоны)
Желтая = Open дня
Зеленая и Красная сверху и снизу = флэт-зона

Остальные уровни - цели пробоя флэт-зоны

Параметры:

  • setFlatZone - ширина флэт-зоны, если < 10 авто-расчет по ATR(setFlatByATR) setFlatByATR - период ATR для > 10 в расчете используется параметр (для евро хорошо работает 21, для 5-знака 210)
  • setFlatByATR - период ATR
  • sayLevels - включает вывод меток уровней

Картинка:

