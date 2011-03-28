Предлагаю вниманию общественности мою реализацию эксперта Momentum, описание которой приведено насайте strategy4you.ru

Автор рекомендует пользовать интервал H1 и на нем стратегия показывает наилучшие результаты.

В моей же реализации, с параметрами по умолчанию, тестер с начала года показал +450$ при стартовом депозите 100$, фиксированном объеме 0.05 лота на валютной паре EUR/USD и временном интервале M15.