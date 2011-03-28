CodeBaseРазделы
Советник "пробой прошлой свечи" - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
14336
(11)
Советник можно настроить на пробитие любого временного промежутка от 1 минуты до месяца

extern string  _="M15 15 | M30 30 | H1 60 | H4 240 | D1 1440 | W1 10080 | MN1 43200";
extern int    TimeCandle   = 240;      //таймфрейм свечи, которую пробиваем 0 текущий ТФ
extern int    Delta        = 10,       //Выше или ниже екстремумов дня
              SL           = 120,      //Стоплосс в пунктах
              TP           = 90,       //Тейкпрофит в пунктах
              risk         = 0,        //Если 0 то по фиксированному лоту
              NoLoss       = 0,        //Если 0 то нет установки безубытка
              trailing     = 0;        //Если 0 то нет трейлинга
extern double Lot          = 0.10;     //используется только при risk = 0
extern int    MaxOrders    = 10;       //Максимальное кол-во ордеров одного направления
extern color  color_BAR    = DarkBlue; //цвет инфо
extern double ProfitClose  = 100;      //закрывать все ордера при получении профита

Change_volume_alert Change_volume_alert

Сигнал – «Изменение объема».

Block_err_130_Scripts_manual_trade Block_err_130_Scripts_manual_trade

Block_err_130 в стратегии «Скрипты для ручной торговли».

BullDozer-H1 BullDozer-H1

Стратегия на основе двух MA и AO для торговли на валютной паре EUR/USD с временным интервалом H1

Momentum-M15 Momentum-M15

Эксперт на базе индикаторов MA и Momentum