Советник "пробой прошлой свечи" - эксперт для MetaTrader 4
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров
Советник можно настроить на пробитие любого временного промежутка от 1 минуты до месяца
extern string _="M15 15 | M30 30 | H1 60 | H4 240 | D1 1440 | W1 10080 | MN1 43200"; extern int TimeCandle = 240; //таймфрейм свечи, которую пробиваем 0 текущий ТФ extern int Delta = 10, //Выше или ниже екстремумов дня SL = 120, //Стоплосс в пунктах TP = 90, //Тейкпрофит в пунктах risk = 0, //Если 0 то по фиксированному лоту NoLoss = 0, //Если 0 то нет установки безубытка trailing = 0; //Если 0 то нет трейлинга extern double Lot = 0.10; //используется только при risk = 0 extern int MaxOrders = 10; //Максимальное кол-во ордеров одного направления extern color color_BAR = DarkBlue; //цвет инфо extern double ProfitClose = 100; //закрывать все ордера при получении профита
