Суть советника проста.



В начале дня в 2-00 открывается ордер в зависимости от того, где находится цена. Если цена оказалась над дневным Pivot уровнем то выставляем ордер Buy. Если цена открылась под дневным пивот уровнем то открываем позицию sell.

Для фильтрации используем дополнительные сигналы с осциллятора MACD.



В настройках при оптимизации под другие пары и другие временные периоды оптимизируются два параметра.

1 MA - оптимальная для EURUSD на H4 MA 6

2 Разница пивот уровней FiltrPivot. На H4 для EURUSD оптимальная от 380 до 500(размер в пунктах для пятизнака на А..ри) то есть для четырехзначных ДЦ это 38 и 50 соответственно.



Автор:

seolink74 .. то есть я сам.



Стратегия по пробою дневного пивот уровня EURUSD H4.



Условия на покупку:



Цена и 6 МА находится над Pivot уровнем. MACD 8 17 9. Наша палочка гистограммы на момент входа должна быть выше предыдущей Уровень pivot должен быть выше предыдущего на 25 пунктов. Если меньше то в этот день мы не входим в сделки.(фильтрация флета или разворота)

В советнике мы задаем стандартный лот. В сделку входим двойным лотом. TP 1 – R1 на нем закрываем 50% лота и SL переносим в безубыток на Pivot уровень. Вторая половина сделки закрывается либо по безубытку либо в 1:58. SL устанавливаем на S1, либо закрытие сделки при обратном пересечении.

Условия на продажу:



Цена и 6 МА находится под Pivot уровнем. MACD 12 26 9. Наша палочка гистограммы на момент входа должна быть ниже предыдущей Уровень pivot должен быть ниже предыдущего на 25 пунктов. Если меньше, то в этот день мы не входим в сделки. (фильтрация флета или разворота)

В советнике мы задаем стандартный лот. В сделку входим двойным лотом. TP 1 – S1 на нем закрываем 50% лота и SL переносим в безубыток на Pivot уровень. Вторая половина сделки закрывается либо по безубытку либо в 1:58.



