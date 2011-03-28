Смотри, как бесплатно скачать роботов
BullDozer-H1 - эксперт для MetaTrader 4
Нашел на сайте strategy4you.ru описание стратегии BullDozer и накидал ее быстренько для проверки.
После хорошей оптимизации получил с начала года в тестере при стартовом депозите 100$ и фиксированном объеме 0.05 лота результат +550$
Результат по EUR/USB на H1
На других парах и временных интервалах результат гораздо менее красивый.
Лично мне показалась стратегия не очень стабильной, но, при регулярной оптимизации, думаю должна работать.
