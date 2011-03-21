Автор:

ikatsko

Вход в рынок:

в BUY, когда тело белой свечи больше тела предыдущей черной свечи, перекрывает её и до белой свечи был нисходяший тренд



в SELL, когда тело черной свечи больше тела предыдущей белой свечи, перекрывает её и до черной свечи был восходящий тренд

Выход из рынка:

из BUY, когда тело черной свечи меньше тела предыдущей белой свечи и тело белой перекрывает тело черной (или по условиям ММ)

из SELL, когда тело белой свечи меньше тела предыдущей черной свечи и тело черной перекрывает тело белой (или по условиям ММ)

Тренд - несколько (задается в параметрах) свечей одного цвета.



TakeProfit и StopLoss - задаются пользователем или подбираются, например, через оптимизацию.

Советник работает по завершенным барам. Поэтому оптимизировать и тестировать необходимо "По ценам открытия".

Работает с 4-мя и 5-тью знаками.



Задаваемые параметры:

- Lots = 0; // 0 - включает MoneyManagement, иначе - лот задан



- ProfitPercent = 10; // Profit в %% к свободным средствам с учетом TakeProfit (Задаем желаемый профит в обычной ситуации. Т.е.: ТР*лот/баланс>=ProfitPercent

- LossPercent = 20; // Loss в %% к свободным средствам с учетом StopLoss (Величина лота определяется таким образом, чтобы в случае LOSSa получить убыток не более указанного процента Результирующий лот будет меньшим из двух величин, полученных через ProfitPercent или LossPercent)

MaxRisk = 50; // Максимальный Loss в %% к свободным средствам с учетом StopLoss. В случае LOSSa (это не обычная ситуация) предпринимаются меры по ускоренному выходу на прежний баланс и размер лота определяется таким образом, чтобы в случае LOSSa получить убыток не более указанного процента (или рассчитан исходя из утроенного LossPercent. Что меньше)

LossLimit = 50; // Уровень StopLoss в %% пунктам StopLoss ниже которого надо закрывать позицию. Можно ещё уменьшить StopLoss. Ниже указанного уровня наступает SL (100 - параметр не работает)



ProfitLimit = 5; // Уровень TakeProfit в %% пунктам TakeProfit выше которого надо закрывать позицию. Только после этого уровня (в %% от ТР) принимаются во внимание модель выхода из рынка. Этим уменьшается количество loss-ов.



BackLevel = 80; // Уровень StopLoss в %% пунктам StopLoss ниже которого надо открывать второй ордер. На указанном уровне открывается ещё один ордер в том же направлении. SL на уровне открытия основного ордера



TrendBars = 3; // Баров в тренде перед разворотом

StopLoss = 210; // Maximum pips willing to lose per position.

TakeProfit = 180; // Maximum profit level achieved.

variant = 1; // 1 - Работает только в одном направлении, 2 - в двух направлениях (BUY/SELL).При variant = 2 после открытия ордера в одном направлении может открыться ордер в обратном направлении, если сложились соответствующие условия входа в рынок



UseTrailingStop = 0; 0 - трейлин отсутствует, 1 - тралит SL. Закрытие ордера либо по условиям выхода из рынка либо по SL (который "догнал"), 2 - тралит SL. Закрытие ордера только по SL. Функция заимствована у Решетова



MarginCutoff = 300; // Expert will stop trading if equity level decreases to that level. Минимальный баланс, при котором работает советник (идея Дениса Денисова)



Slippage = 4; // Possible fix for not getting closed Could be higher with some brokers.

Рекомендуемый инструмент EURUSD, Рекомендуемый период Н4.



