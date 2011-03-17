Ставь лайки и следи за новостями
MadWill's MA Filter - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 10024
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Описание:
Нестандартный индикатор тренда на одной машке.
Входные параметры:
- MA_Period - Переод основной МА
- MA_Method - Метод MA
- Hist_MA - Период скльзящей гистограмы (по ней определяется сам тренд)
- Lenght - количество обрабатываемых баров
- Step - Кол-во баров, которые анализирует сама гистограмма
Сама гистограмма вычисляется принципом скользящей, берется последние Step баров основной скользящей, вычисляется среднее. Пересечение скользящей в под-окне с гистограммой и есть разворотный момент.
Версия сырая для торговли я бы не сказал что надежен, но как фильтр использовать можно на длинных периодах. Перерисовывает только текущий бар. Стрелки НЕ перерисовывает, так как появляются по закрытии бара, вместе со стрелкой выкидывает алерт.
