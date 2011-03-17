CodeBaseРазделы
Индикаторы

MadWill's MA Filter - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
10024
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Нестандартный индикатор тренда на одной машке.

Входные параметры:

  • MA_Period - Переод основной МА
  • MA_Method - Метод MA
  • Hist_MA - Период скльзящей гистограмы (по ней определяется сам тренд)
  • Lenght - количество обрабатываемых баров
  • Step - Кол-во баров, которые анализирует сама гистограмма

Сама гистограмма вычисляется принципом скользящей, берется последние Step баров основной скользящей, вычисляется среднее. Пересечение скользящей в под-окне с гистограммой и есть разворотный момент.

Версия сырая для торговли я бы не сказал что надежен, но как фильтр использовать можно на длинных периодах. Перерисовывает только текущий бар. Стрелки НЕ перерисовывает, так как появляются по закрытии бара, вместе со стрелкой выкидывает алерт.


