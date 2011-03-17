Общий вид монитора на экране:









Общий вид монитора в панели задач:







Возможности:

- Скрытие терминала MT4;

- Мониторинг открытых позиций в маленьком "невзрачном" окошке;

- Мониторинг текущей цены в том же окошке;

- Покупка/Продажа/Закрытие/Реверс ордера одним кликом;

- Контроль по максимальному количеству/объему открытых ордеров;

- Скрытие/Отображение окна монитора по горячей клавише;

- Тестирование на исторических данных;







Подробное описание функций:









На изображении представлен монитор с открытой формой настроек.

1) Show Buttons - отображение панели управления. При сброшенном флаге кнопки прячутся. См. изображение "Общий вид монитора на экране"



2) Console - она же "Командная строка". На изображении показаны "Настройки" для Командной строки и ее вид на мониторе. Вызов командной строки - Ctrl-F11.

Настройки:

Alpha Blend - прозрачность командной строки. 1 - невидимая, 255 - прозрачность отключена;

Top, Right - расположение (смещение) командной строки относительно верхней части приложения;



3) Настраиваемый заголовок приложения.

В поле Form Caption можно использовать следующие макросы для настройки:

[ACCOUNT] - номер счета

[EQUITY] - эквити счета

[BALANCE] - баланс счета

[PROFIT] - текущий результат = эквити - баланс;

[SPREAD] - разность между ценой продажи (аск) и покупки (бид);

[ORDERCOUNT] - кол-во открытых ордеров (с отложенными)

[TOTALCOUNT] - совокупное кол-во лотов (считается только для валюты выбранного ордера). Только позиции buy и sell (без отложенных); Buy считается с +, Sell c -.

Если по текущей валюте есть 3 ордера 1) buy 0.1; 2) buy 0.2; 3) sell 0.5; TOTALCOUNT расчитывается = 0.1 + 0.2 - 0.5 = -0.2

[DEFSYMBOL] - текущий символ плагина;

4) Настраиваемый выпадающий список с открытыми и отложенными ордерами.

В поле Order Caption можно использовать следующие макросы для настройки:

[OrderType] - тип ордера

[OrderSymbol] - символ (валютная пара) ордера

[OrderIdx] - внутренний номер ордера (1 .. N)

[OrderTicket] - тикет

[OrderLots] - лоты по текщему ордеру

[OrderProfit] - текущий профит по ордеру

[OrderProfit2] - текущий профит по ордеру (в пунктах)



5) Настройки для текущего счета (при переключении счетов эти настройки сохраняются для каждого счета отдельно).

Lot Size - размер лота. Именно с таким размером лота будут работать операции покупки и продажи.

TP, SL - размер тейк профита/стоп луза в пунктах. Если =0 тейк профит/стоп луз не устанавливается. Срабатывает только для новых ордеров.

Max Lot Count, Max Lot Value - ограничения по совокупному количеству и размеру открытых лотов. Максимальный размер не учитывает направление ордера.Т.е. в отличии от расчета [TOTALCOUNT], все позиции учитываются со знаком "+" и валюта позиции игнорируется.

Эти настройки и ограничения срабатывают только при открытии ордеров через монитор!



6) Настройки отображения иконки.

Profit level - размер совокупного лота. При установке этого уровня на иконке будет отображаться прогрес бар достижения этого уровня. Зеленая или красная линия в нижней части иконки.

Profit Line, Profit Font, Lose Line, Lose Font - цвета для отображения цифры и прогрес бара на иконке.



Цифра на иконке появляется после того, как уровень дохода превысит установленную границу. Например, если граница 3, а текущий уровень 16,21, т.е. мы превысили установленный уровень в 5раз. На иконке будет следующее:



7) Отображение текущей валюты и ее спреда (Bid-Ask). Текущая валюта меняется операцией в командной строке "set ВАЛЮТА" (см. Команды консоли).



8) Отображение виртуального ордера. Для установки/снятия используются операции командной строки v+/v-/v* (см. Команды консоли). Эту опцию удобно использовать для определения точки входа/выхода на рынок. Виртуальный ордер всегда устанавливается для выбранной валюты. При переключении валюты/счета виртуальные ордера сохраняются (при обратном переклюдчении восстанавливаются).



9) Покупка одного ордера с размером Lot Size установленным для текущего счета. Соответствует команде консоли "+1"

10) Продажа одного ордера с размером Lot Size установленным для текущего счета. Соответствует команде консоли "-1"

11) Закрытие текущего ордера (выбранного в выпадающем списке 4). Соответствует команде консоли "*"

12) Реверс текущего ордера (выбранного в выпадающем списке 4). Размер определяется по текущему ордеру. Соответствует команде консоли "r".

13) Настройки приложения. Соответствует команде консоли "s". Также доступна из выпадающего меню в панели задач.



14) Открыть/скрыть лог выполнения команд. Соответствует команде консоли "L".

15) Минимизация приложения. Соответствует команде консоли "m".

16) Выход из приложения. Соответствует команде консоли "q".





Всплывающее меню панели задач (при нажатии на правую кнопку мыши на иконке):





Доступны операции для Скрытия MT4. При закрытии монитора спрятанный MT4 будет восстанавливаться автоматически.



Горячие клавиши:

Ctrl-F12 - показать/спрятать монитор

Ctrl-F11 - показать консоль для выполнения операция

~ - показать консоль для выполнения операция (в отличии от Ctrl-F11 срабатывает только для активного окна монитора)



Команды консоли:

1) ~ - скрыть консоль;

2) m - спрятать монитор;

3) q - закрыть монитор;

4) s - показать окно настроек; L - скрыть/показать окно лога;

5) +[N] - купить для текущего символа N минимальных лотов (минимальный лот настраивается для каждого счета отдельно);

Пример: +1

6) -[N] - продать для текущего символа N минимальных лотов (минимальный лот настраивается для каждого счета отдельно);

Пример: -1

7) * - закрыть текущий(выбранный в выпадающем списке) ордер;

8) r - реверс. закрывает текущий ордер и открывает новый в противоположном направлении.

9) r[N] - реверс с коэффициентом. закрывает текущий ордер и открывает новый в противоположном направлении с коэф. N.

Пример: r2

10) set [symbol] - изменяет текущий символ. Для этого символа выполняются операции покупки, продажи. Для операции закрытия текущий символ не используется.

Вызов команды без параметров восстанавливает текущий символ по умолчанию (определяется по графику, к которому прикреплен эксперт).

Пример: set GBPUSD

11) v+ [N]; v- [N]; v*; - добавляется виртуальная покупка/продажа с заданной в пунктах прибылью. v* - закрывает виртуальный ордер.

Одновременно можно установить не более одной виртуальной покупки/продажи. Новый виртуальный ордер всегда отменяет предыдущий.

Информация об этом ордере отображается в правой области монитора.

Вызов команды без параметров добавляет виртуальный ордер с прибылью 0 (по текщей цене).

Пример: v+ -70







Ограничения:

Обновление ордеров в мониторе зависит от частоты тиков фрейма, к которому прикреплен советник.



Исполнение команд происходит при получении следующего тика, т.е. цена может отличаться. Для борьбы с этим явлением используйте внешний параметр советника order_slippage .





Установка:

1) mt_mon\mt4_files\mt_dll.dll - скопировать в папку Alpari МТ4\experts\libraries\;

2) mt_mon\mt4_files\mt_terminal.ex4 - скопировать в папку Alpari МТ4\experts\;

3) присоединить советник mt_terminal к графику в MT4; В настройках необходимо установить "Разрешить импорт функций из DLL";



4) Запустить mt_mon\mt_monitor.exe.

Настройки советника:



ShowArrow4NewOrders - отображать стрелки при покупке/продаже/закрытии ордеров;

order_slippage - максимальное отклонение от запрошенной цены при покупке/продаже/закрытии ордера;





Обновление:



1) Добавил утилиту mt_gate.exe позволяющую транслировать сообщения между МетаТрейдером и опубликованным ранее монитором запущенными на разных компьтерах.

В "remote host" можно указать имя машины, если они находятся в одной подсети, или IP адрес.

Приблизительная схема использования:

Домашний компьютер: Запущен MT4, к нему подключен советник "mt_terminal". Запущена утилита mt_gate с опцией "Gate Type = MetaTrader4", в "Remote Host" указан адрес рабочего компьютера. Частота Interval (ms) влияет на то, как часто данные от MT4 будут передаваться для рабочего компьютера. На частоту(скорость) приема команд от рабочего компьютера этот параметр не влияет.

Рабочий компьютер: Запущен mt_monitor. Запущена утилита mt_gate с опцией "Gate Type = mt_monitor", в "Remote Host" указан адрес домашнего компьютера. Частота Interval (ms) влияет на то, как часто будут сканироваться приказы от mt_monitor и передаваться на домашний компьютер.

2) Выложил исходники. Язык программирования Делфи7. Сторонние компоненты не использовались, все должно компилироваться без дополнительных настроек.

\\source\mt_dll.dpr - проект DLL

\\source\mt_monitor.dpr - проект EXE (сам монитор)

\\source\mt_gate\mt_gate.dpr - исходники гейта

Обновление (11.04.2011 версия 1.3):

- файлы: source_v_1_3.zip - обновленные исходники; BIN_v_1_3 - обновленные бинарники;

- в разделе Icon Settongs добавлена опция "Virtual". Если установлена, иконка рассчитывается не по профиту счета, а по виртуальной позиции (см. v+, v-).

- для открытия виртуальной позиции добавлена новая команда "vo", которая открывает виртуальную позицию с таким же профитом и направлением как текущая открытая позиция (выбранная в выпадающем списке).

- новая команда "vr" - виртуальная позиция в обратном направлении от текущей, открытая по цене текущей.

- исправлены ошибки с округлением при подсчете совокупной позиции, и расчете максимально допустимой позиции.

- добавлен новый макрос [HISTORYPROFIT] - отображает профит по закрытым ордерам (выбираются только те ордера, которые отображаются на соответствующей таблице в МТ4)

- на форме лога добавлена таблица с закрытыми ордерами (те же, что и в МТ4). Теперь для анализа дневной прибыли не нужно открывать МТ4.

В отличие от МТ4 отображается прибыль(убыток) и в пунктах и в валюте депозита.





