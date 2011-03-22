CodeBaseРазделы
Советники

MACD++ - эксперт для MetaTrader 4

[Deleted]
Описание:

В отличие от стандартного MACD имеет две сигнальные линии и по ним строится вторая гистограмма(для наглядности)

Индикатор:

  • int FastEMA=12; - Быстрая МА
  • int SlowEMA=26; - Медленная МА
  • int SignalSMA1=9; - Первая сигналка
  • int SignalSMA2=25; - Вторая сигналка



Советник:

  • int Slippage=5;
  • double Lots=0.01;
  • int TrallingStop=0; - Стандартный Трейлинг
  • int TrallingStep=25; - Шаг трейлинга
  • int TrallingProfit=0; - Немного экстремальнее ТрейлингСтопа: При достижении безубытка ставит еще один ордер в туже сторону и ставит СЛ всех однеров в один общий безубыток(лучше использовать при очень точном сигнале)
  • int EscapeTralling=0; - Отчаянная фишка: при достежении убытка ставит еще один ордер в туже сторону в надежде перекрыть урон(лучше использовать с ТрейлингСтопом)
  • int StopLoss=0;
  • int TakeProfit=0;
  • int Risk=0; - от 0 до 100. 0 - фиксированный лот (Lots), 1-100 - процент от FreeMargin
  • int Reverse=1; - 1 - Ордера при обратном сигнале закрывает, 0 - Оставляет открытыми

(Далее параметры индикатора)

*******************


(Февраль-Март этого года - Тестер)

Настройки индюка для H1 EURUSD:

  • FastEMA=7
  • SlowEMA=35
  • SignalSMA1=2
  • SignalSMA2=18


