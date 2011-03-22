Смотри, как бесплатно скачать роботов
MACD++ - эксперт для MetaTrader 4
- 10354
-
Описание:
В отличие от стандартного MACD имеет две сигнальные линии и по ним строится вторая гистограмма(для наглядности)
Индикатор:
- int FastEMA=12; - Быстрая МА
- int SlowEMA=26; - Медленная МА
- int SignalSMA1=9; - Первая сигналка
- int SignalSMA2=25; - Вторая сигналка
Советник:
- int Slippage=5;
- double Lots=0.01;
- int TrallingStop=0; - Стандартный Трейлинг
- int TrallingStep=25; - Шаг трейлинга
- int TrallingProfit=0; - Немного экстремальнее ТрейлингСтопа: При достижении безубытка ставит еще один ордер в туже сторону и ставит СЛ всех однеров в один общий безубыток(лучше использовать при очень точном сигнале)
- int EscapeTralling=0; - Отчаянная фишка: при достежении убытка ставит еще один ордер в туже сторону в надежде перекрыть урон(лучше использовать с ТрейлингСтопом)
- int StopLoss=0;
- int TakeProfit=0;
- int Risk=0; - от 0 до 100. 0 - фиксированный лот (Lots), 1-100 - процент от FreeMargin
- int Reverse=1; - 1 - Ордера при обратном сигнале закрывает, 0 - Оставляет открытыми
(Далее параметры индикатора)
(Февраль-Март этого года - Тестер)
Настройки индюка для H1 EURUSD:
- FastEMA=7
- SlowEMA=35
- SignalSMA1=2
- SignalSMA2=18
