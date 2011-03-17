Описание:

Условия покупки:

Скользящая Средняя с периодом 16 (СС16) пересекает СС60 снизу вверх.

(все СС строятся методом Simple, по ценам закрытия, смещение – 0.)

При этом, цена открытия должна быть выше СС100, ADX(14) повышается 2 свечи подряд, ADX(14) две свечи назад меньше 30.

Покупаем по цене закрытия.

Условия продажи:

СС16 пересекает СС60 сверху вниз.

При этом, цена открытия должна быть ниже СС100, ADX(14) повышается 2 свечи подряд, ADX(14) две свечи назад меньше 30.

Продаем по цене закрытия.

Защита от убытков:

Ставим stop-loss в безубыток (т.е. в точку открытия позиции) при проходе:



по EUR/USD – 50 пунктов в плюс

по USD/JPY – 70 пунктов в плюс

по GBP/USD – 70 пунктов в плюс.

Сигнал на закрытие любой позиции:

Пересечение СС40 и СС10.

Картинка:







Рис. 1. Результат работы стратегии в чистом виде за 10 лет, EURUSD, H4.

Советы: