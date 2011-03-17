Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Торговaя Системa TTS - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8494
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Условия покупки:
Скользящая Средняя с периодом 16 (СС16) пересекает СС60 снизу вверх.
(все СС строятся методом Simple, по ценам закрытия, смещение – 0.)
При этом, цена открытия должна быть выше СС100, ADX(14) повышается 2 свечи подряд, ADX(14) две свечи назад меньше 30.
Покупаем по цене закрытия.
Условия продажи:
СС16 пересекает СС60 сверху вниз.
При этом, цена открытия должна быть ниже СС100, ADX(14) повышается 2 свечи подряд, ADX(14) две свечи назад меньше 30.
Продаем по цене закрытия.
Защита от убытков:
Ставим
stop-loss в безубыток (т.е. в точку открытия позиции) при проходе:
по EUR/USD – 50 пунктов в плюс
по USD/JPY – 70 пунктов в плюс
по GBP/USD – 70 пунктов в плюс.
Сигнал на закрытие любой позиции:
Пересечение СС40 и СС10.
Картинка:
Рис. 1. Результат работы стратегии в чистом виде за 10 лет, EURUSD, H4.
Советы:
- Только для тестера стратегий
Ручной подбор внешних параметров индикатора с помощью мышки с визуальным отображением.Trall_Rabbit_SL_MM+Tp
Тралл вспомагательный инструмент трейдера
Нестандартный индикатор тренда на одной машке.Монитор для МТ4
Открытие ордеров, контроль ММ, удобное ручное тестирование на исторических данных.