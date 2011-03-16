Практически готовая система для ручной торговли.

Описание:

Трал основан по мотивам "Rabbit" автора "JonKatana" с сайте МКЛ https://www.mql5.com/ru/code/9349

1) Отсчет шага Rabbit берется от хая если тралим селл ордера, и от лоу если тралим бай ордера.

2) Трал также закрывает по рынку открытые ордера символа по времени, в пятницу закрывает на час раньше

3) Добавлен ММ расчета лота от процента депозита зависимый от плеча, и стоплоса.

Нужно установить плечо Брокера вашего, моего оно равно Pleho = 200; - для чего это нужно, когда брокер автоматом понизит плечо то ваши риски сразу будут уменьшаться пропорциональна плечу, процент потери при стопе останется таким же одинаковым как при начальном плече.

Далее процент от депозита Percent = 5; с которым вы можете себе позволить расстаться в случае стопа потери средств составят 5% от свободных средств.

StopLoss = 0; (по умолчанию равен нулю), стоп берется от шага Rabbit если шаг меньше 35 пунктов(4-х знак) - то шаг будет равен 35 пунктам.



Также можно просто установить свой стоп тогда расчет будет по вашему стопу, если поставите StopLoss = 50; то расчет по шагу 50 пунктов



4) StopLoss устанавливается автоматически после установки вами ордера.



5) Тейкпрофит устанавливается тоже автоматически = шаг Rabbit*5, если TakeProfit = 0; то тейк устанавливается автоматически шаг Rabbit*5.

или можно установить свой тейкпрофит тогда будет устанавливаться автоматически указанный вами тейкпрофит.

6) Выводит информацию на график, главная нужная информация при открытии ордера, - это



PercentLot = х.хх

она и является каркулятором лота ее и нужно вставлять при открытии ордера в Lot.

Желаю всем профита.





