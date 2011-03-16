За основу индикатора были взяты индикаторы и функции из статей Визуальная оптимизация прибыльности индикаторов и сигналов и Графическое управление внешними параметрами индикаторов.

В качестве примера используется индикатор OsMA с изменяемыми в широких пределах входными параметрами:





Лучше ставить на визуальный тестер по всем тикам на малой скорости и двигаешь мышкой вершины треугольников(как ползунки регулятора).



