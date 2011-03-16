Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
i_PodborParamIndikatorov - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3271
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
За основу индикатора были взяты индикаторы и функции из статей Визуальная оптимизация прибыльности индикаторов и сигналов и Графическое управление внешними параметрами индикаторов.
В качестве примера используется индикатор OsMA с изменяемыми в широких пределах входными параметрами:
Лучше ставить на визуальный тестер по всем тикам на малой скорости и двигаешь мышкой вершины треугольников(как ползунки регулятора).
Trall_Rabbit_SL_MM+Tp
Тралл вспомагательный инструмент трейдераytg_Часы
Информационный индикатор.
Торговaя Системa TTS
Реализация торговой системы Чувашова С. "Trand Trade System".MadWill's MA Filter
Нестандартный индикатор тренда на одной машке.