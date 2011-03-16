CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

i_PodborParamIndikatorov - индикатор для MetaTrader 4

ALN
Просмотров:
3271
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

За основу индикатора были взяты индикаторы и функции из статей Визуальная оптимизация прибыльности индикаторов и сигналов и Графическое управление внешними параметрами индикаторов.

В качестве примера используется индикатор OsMA с изменяемыми в широких пределах входными параметрами:


Лучше ставить на визуальный тестер по всем тикам на малой скорости и двигаешь мышкой вершины треугольников(как ползунки регулятора).


Trall_Rabbit_SL_MM+Tp Trall_Rabbit_SL_MM+Tp

Тралл вспомагательный инструмент трейдера

ytg_Часы ytg_Часы

Информационный индикатор.

Торговaя Системa TTS Торговaя Системa TTS

Реализация торговой системы Чувашова С. "Trand Trade System".

MadWill's MA Filter MadWill's MA Filter

Нестандартный индикатор тренда на одной машке.