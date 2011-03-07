CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

RSI_SAR_MACD - эксперт для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
5118
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Совершает сделки согласно сигналам трех индикаторов RSI_SAR_MACD-классика жанра.

Имеется оптимизация лота, период Н4, пара eur/usd. Жду Вашей критики.


Советник Flet Canal Советник Flet Canal

Советник Flet Canal построен на пробое флетового канала.

VR---GAP VR---GAP

Советник торгует на гэпе

Двунаправленные уровни Фибоначчи по завершённому предыдущему периоду Двунаправленные уровни Фибоначчи по завершённому предыдущему периоду

Индикатор строит двунаправленные уровни Фибоначчи по завершённому предыдущему периоду.

Trig_сalculator Trig_сalculator

Тригонометрический калькулятор для МТ4.