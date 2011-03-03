Ставь лайки и следи за новостями
VR---GAP - эксперт для MetaTrader 4
- 6496
Описание:
В советнике заложена идея - теория о ГЭПЕ.
Известно, что ценовой разрыв, который появляется в понедельник ночью, почти в 75% случаях закрывается.
Я написал советник по этой теории. Советник немного сыроват, но я надеюсь с вашей помощью довести его до грааля :))))
- GAP = 20 --- Минимальный Гэп который вас интересует
- cooficient = 1 --- При 1 Тейк профит будет равен размеру Гэпа, при 2 половине Гэпа, при 3 будет равен третьей части гепа.
- Lots = 0.1 Обьём
- Slip = 10 Проскальзывание
- MagicNumber= 227 Магический номер
- Loss =50 Стоп лосс
Пример: Есть Гэп размером в 100 пунктов.
- если cooeficien равен 1，тейк профит будет равен 100 пунктам
- если cooeficien равен 2，тейк профит будет равен 50 пунктам
- если cooeficien равен 3，тейк профит будет равен 33 пункта и т. д.
Всем удачи !!! По вопросам пишите ...........
