В данном случае речь идет не о конкретной торговой системе, а о методе выявления подгонки входных параметров торговых систем под исторические данные. Прикрепленная торговая система приведена в качестве рабочего примера применения такого метода.

Эксперт создавался для выгрузки котировок из МТ в другую программу ТА. Управление экспертом происходит через внешние файлы.