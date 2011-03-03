CodeBaseРазделы
VR---GAP - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Pastushak
6496
(9)
Описание:

В советнике заложена идея - теория о ГЭПЕ.

Известно, что ценовой разрыв, который появляется в понедельник ночью, почти в 75% случаях закрывается.

Я написал советник по этой теории. Советник немного сыроват, но я надеюсь с вашей помощью довести его до грааля :))))

  • GAP = 20 --- Минимальный Гэп который вас интересует
  • cooficient = 1 --- При 1 Тейк профит будет равен размеру Гэпа, при 2 половине Гэпа, при 3 будет равен третьей части гепа.
  • Lots = 0.1 Обьём
  • Slip = 10 Проскальзывание
  • MagicNumber= 227 Магический номер
  • Loss =50 Стоп лосс

Пример: Есть Гэп размером в 100 пунктов.

  • если cooeficien равен 1，тейк профит будет равен 100 пунктам
  • если cooeficien равен 2，тейк профит будет равен 50 пунктам
  • если cooeficien равен 3，тейк профит будет равен 33 пункта и т. д.

Всем удачи !!! По вопросам пишите ...........

