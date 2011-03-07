CodeBaseРазделы
Советник Flet Canal - эксперт для MetaTrader 4

JS_Sergey
15226
(13)
Советник Flet Canal построен на пробое флетового канала при нахождении флетового канала или замедления движения рынка советник ставит 2 отложных ордера на пробой при срабатывании одного ордера противоположный удаляется. Стоп размещается 2 ширины канала пара EURUSD таймфрейм 30м.

Отчёт.

с 05.01.2010 по 05.03.2011г.

