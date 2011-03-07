Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Советник Flet Canal - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 15226
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Советник Flet Canal построен на пробое флетового канала при нахождении флетового канала или замедления движения рынка советник ставит 2 отложных ордера на пробой при срабатывании одного ордера противоположный удаляется. Стоп размещается 2 ширины канала пара EURUSD таймфрейм 30м.
Картинка:
Отчёт.
с 05.01.2010 по 05.03.2011г.
Советник торгует на гэпеGold Dust - Золотоносный песок
В данном случае речь идет не о конкретной торговой системе, а о методе выявления подгонки входных параметров торговых систем под исторические данные. Прикрепленная торговая система приведена в качестве рабочего примера применения такого метода.
Cоветник заключает сделки согласно сигналам трех индикаторов: RSI,PARABOLIK,MACD - классика жанра.Двунаправленные уровни Фибоначчи по завершённому предыдущему периоду
Индикатор строит двунаправленные уровни Фибоначчи по завершённому предыдущему периоду.