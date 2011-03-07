Автор:

Andrey N. Bolkonsky (abolk)

При создании DualFiboLine_LastPeriod (модернизация и адаптация) использовался скрипт со следующим текстом copyright:

> yuraz (C) 2006-2009 yzh@mail.ru

> для создания двухсторонней фибо

> 2006, благодарность за содействие Вадиму Жунко

> 2008, Виталий

> название файла скрипта: YURAZ_CreateDualFibo.mq4 (приведен во вложении)

Индикатор "DualFiboLine_LastPeriod" автоматически строит двунаправленные уровни Фибоначчи по завершённому предыдущему периоду (период задаётся и может отличаться от периода текущего графика).

Настраиваемые параметры:

#define _LabelFibo "LabelFiboLine" #define _LenFibo 13 extern int LastPeriod = PERIOD_H1 ; extern int shiftStart = 1 ; extern int shiftEnd = 0 ; extern color gFiboTLColor = Red ; extern color gFiboColor = Red ; extern int gFiboTLStyle = STYLE_DOT ; extern int gFiboStyle = STYLE_SOLID ; extern int gFiboTLStyle_WIDTH = 0 ; extern int gFiboStyle_WIDTH = 0 ; extern bool gFiboFONE =true; extern string str1 = "===== Верхние уровни" ; extern double gsFibo31 = 1109.4 ; extern double gsFibo30 = 685.4 ; extern double gsFibo29 = 598.0 ; extern double gsFibo28 = 510.8 ; extern double gsFibo27 = 423.6 ; extern double gsFibo26 = 361.8 ; extern double gsFibo25 = 311.0 ; extern double gsFibo24 = 261.8 ; extern double gsFibo23 = 211.0 ; extern double gsFibo22 = 161.8 ; extern double gsFibo21 = 138.2 ; extern string str2 = "===== Внутренние уровни" ; double gsFibo20 = 100.0 ; extern double gsFibo19 = 88.2 ; extern double gsFibo18 = 76.4 ; extern double gsFibo17 = 61.8 ; extern double gsFibo16 = 50.0 ; extern double gsFibo15 = 38.2 ; extern double gsFibo14 = 23.4 ; extern double gsFibo13 = 11.8 ; double gsFibo12 = 0.0 ; extern string str3 = "===== Нижние уровни" ; extern double gsFibo11 = 138.2 ; extern double gsFibo10 = 161.8 ; extern double gsFibo09 = 211.0 ; extern double gsFibo08 = 261.8 ; extern double gsFibo07 = 311.0 ; extern double gsFibo06 = 361.8 ; extern double gsFibo05 = 423.6 ; extern double gsFibo04 = 510.4 ; extern double gsFibo03 = 598.4 ; extern double gsFibo02 = 685.4 ; extern double gsFibo01 = 1109.4 ;

Есть возможность двунаправленные уровни Фибоначчи устанавливать не на один последний период, а на несколько последних периодов.

Так, параметры установки shiftStart=1 и shiftEnd=0 позволяют уровни Фибоначчи устанавливать на последний завершённый период. А настройки, например, shiftStart=3 и shiftEnd=1 позволяют уровни Фибоначчи устанавливать на два предпоследних завершённых периода. Таймфрейм периода задаётся параметром LastPeriod и может принимать значения любого периода.

В индикаторе предусмотрена установка до 31 уровней Фибоначчи.

Уровни настраиваемые.

Если указать в качестве значения уровня 0, то уровень отображаться не будет (кроме уровней 0 и 100).

На 15-ти минутном графике установлен индикатор DualFiboLine_LastPeriod - двунаправленные уровни Фибоначчи по предыдущему завершённому периоду H1.