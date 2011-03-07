CodeBaseРазделы
Двунаправленные уровни Фибоначчи по завершённому предыдущему периоду - индикатор для MetaTrader 4

Andrey F. Zelinsky
Andrey N. Bolkonsky (abolk)

При создании DualFiboLine_LastPeriod (модернизация и адаптация) использовался скрипт со следующим текстом copyright:
> yuraz (C) 2006-2009 yzh@mail.ru
> для создания двухсторонней фибо
> 2006, благодарность за содействие Вадиму Жунко
> 2008, Виталий
> название файла скрипта: YURAZ_CreateDualFibo.mq4 (приведен во вложении)

Индикатор "DualFiboLine_LastPeriod" автоматически строит двунаправленные уровни Фибоначчи по завершённому предыдущему периоду (период задаётся и может отличаться от периода текущего графика).

Настраиваемые параметры:

//---- input parameters
#define _LabelFibo "LabelFiboLine"
#define _LenFibo 13
//---- indicator parameters
extern int    LastPeriod =PERIOD_H1; // Прошедший период, на который устанавливаются уровни Фибо
extern int    shiftStart =1;         // Номер бара назад (таймфрейм периода), с которго начинается прошедший период
extern int    shiftEnd   =0;         // Номер бара назад (таймфрейм периода), с которго начинается текущий период
//---- FiboLine parameters
extern color  gFiboTLColor       =Red;         // Цвет настроечной линии ФИБО (TUNING LINE)  
extern color  gFiboColor         =Red;         // Цвет ФИБО
extern int    gFiboTLStyle       =STYLE_DOT;   // Настройка стиля настроечной линии ФИБО (TUNING LINE)
extern int    gFiboStyle         =STYLE_SOLID; // Настройка стиля линии ФИБО
extern int    gFiboTLStyle_WIDTH =0;           // Настройка толщины настроечной линии ФИБО (TUNING LINE)
extern int    gFiboStyle_WIDTH   =0;           // Настройка толщины линии ФИБО
extern bool   gFiboFONE          =true;        // true - фоновое отображение линий Фибоначи
       // корректировка уровней: 0 - уровень не отображать
extern string str1     ="===== Верхние уровни";
extern double gsFibo31 =  1109.4; // 31 1109.0
extern double gsFibo30 =   685.4; // 30  685.4
extern double gsFibo29 =   598.0; // 29  598.0
extern double gsFibo28 =   510.8; // 28  510.8
extern double gsFibo27 =   423.6; // 27  423.6
extern double gsFibo26 =   361.8; // 26  369.6
extern double gsFibo25 =   311.0; // 25  315.7
extern double gsFibo24 =   261.8; // 24  261.8
extern double gsFibo23 =   211.0; // 23  211.8
extern double gsFibo22 =   161.8; // 22  161.8
extern double gsFibo21 =   138.2; // 21  138.2
extern string str2     ="===== Внутренние уровни";
       double gsFibo20 =   100.0; // 20    0.0/100.0
extern double gsFibo19 =    88.2; // 19   11.8/ 88.2
extern double gsFibo18 =    76.4; // 18   23.6/ 76.4
extern double gsFibo17 =    61.8; // 17   38.2/ 61.8
extern double gsFibo16 =    50.0; // 16   50.0/ 50.0
extern double gsFibo15 =    38.2; // 15   61.8/ 38.2
extern double gsFibo14 =    23.4; // 14   76.4/ 23.4
extern double gsFibo13 =    11.8; // 13   88.2/ 11.8
       double gsFibo12 =     0.0; // 12  100.0/  0.0
extern string str3     ="===== Нижние уровни";
extern double gsFibo11 =   138.2; // 11  138.2
extern double gsFibo10 =   161.8; // 10  161.8
extern double gsFibo09 =   211.0; // 09  211.8
extern double gsFibo08 =   261.8; // 08  261.8
extern double gsFibo07 =   311.0; // 07  315.7
extern double gsFibo06 =   361.8; // 06  369.6
extern double gsFibo05 =   423.6; // 05  423.6
extern double gsFibo04 =   510.4; // 04  510.8
extern double gsFibo03 =   598.4; // 03  598.0
extern double gsFibo02 =   685.4; // 02  685.4
extern double gsFibo01 =  1109.4; // 01 1109.0

Есть возможность двунаправленные уровни Фибоначчи устанавливать не на один последний период, а на несколько последних периодов.
Так, параметры установки shiftStart=1 и shiftEnd=0 позволяют уровни Фибоначчи устанавливать на последний завершённый период. А настройки, например, shiftStart=3 и shiftEnd=1 позволяют уровни Фибоначчи устанавливать на два предпоследних завершённых периода. Таймфрейм периода задаётся параметром LastPeriod и может принимать значения любого периода.

В индикаторе предусмотрена установка до 31 уровней Фибоначчи.
Уровни настраиваемые.
Если указать в качестве значения уровня 0, то уровень отображаться не будет (кроме уровней 0 и 100).

На 15-ти минутном графике установлен индикатор DualFiboLine_LastPeriod - двунаправленные уровни Фибоначчи по предыдущему завершённому периоду H1.

