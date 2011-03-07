Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Двунаправленные уровни Фибоначчи по завершённому предыдущему периоду - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 13031
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор:
Andrey N. Bolkonsky (abolk)
При создании DualFiboLine_LastPeriod (модернизация и адаптация) использовался скрипт со следующим текстом copyright:
> yuraz (C) 2006-2009 yzh@mail.ru
> для создания двухсторонней фибо
> 2006, благодарность за содействие Вадиму Жунко
> 2008, Виталий
> название файла скрипта: YURAZ_CreateDualFibo.mq4 (приведен во вложении)
Индикатор "DualFiboLine_LastPeriod" автоматически строит двунаправленные уровни Фибоначчи по завершённому предыдущему периоду (период задаётся и может отличаться от периода текущего графика).
Настраиваемые параметры:
//---- input parameters #define _LabelFibo "LabelFiboLine" #define _LenFibo 13 //---- indicator parameters extern int LastPeriod =PERIOD_H1; // Прошедший период, на который устанавливаются уровни Фибо extern int shiftStart =1; // Номер бара назад (таймфрейм периода), с которго начинается прошедший период extern int shiftEnd =0; // Номер бара назад (таймфрейм периода), с которго начинается текущий период //---- FiboLine parameters extern color gFiboTLColor =Red; // Цвет настроечной линии ФИБО (TUNING LINE) extern color gFiboColor =Red; // Цвет ФИБО extern int gFiboTLStyle =STYLE_DOT; // Настройка стиля настроечной линии ФИБО (TUNING LINE) extern int gFiboStyle =STYLE_SOLID; // Настройка стиля линии ФИБО extern int gFiboTLStyle_WIDTH =0; // Настройка толщины настроечной линии ФИБО (TUNING LINE) extern int gFiboStyle_WIDTH =0; // Настройка толщины линии ФИБО extern bool gFiboFONE =true; // true - фоновое отображение линий Фибоначи // корректировка уровней: 0 - уровень не отображать extern string str1 ="===== Верхние уровни"; extern double gsFibo31 = 1109.4; // 31 1109.0 extern double gsFibo30 = 685.4; // 30 685.4 extern double gsFibo29 = 598.0; // 29 598.0 extern double gsFibo28 = 510.8; // 28 510.8 extern double gsFibo27 = 423.6; // 27 423.6 extern double gsFibo26 = 361.8; // 26 369.6 extern double gsFibo25 = 311.0; // 25 315.7 extern double gsFibo24 = 261.8; // 24 261.8 extern double gsFibo23 = 211.0; // 23 211.8 extern double gsFibo22 = 161.8; // 22 161.8 extern double gsFibo21 = 138.2; // 21 138.2 extern string str2 ="===== Внутренние уровни"; double gsFibo20 = 100.0; // 20 0.0/100.0 extern double gsFibo19 = 88.2; // 19 11.8/ 88.2 extern double gsFibo18 = 76.4; // 18 23.6/ 76.4 extern double gsFibo17 = 61.8; // 17 38.2/ 61.8 extern double gsFibo16 = 50.0; // 16 50.0/ 50.0 extern double gsFibo15 = 38.2; // 15 61.8/ 38.2 extern double gsFibo14 = 23.4; // 14 76.4/ 23.4 extern double gsFibo13 = 11.8; // 13 88.2/ 11.8 double gsFibo12 = 0.0; // 12 100.0/ 0.0 extern string str3 ="===== Нижние уровни"; extern double gsFibo11 = 138.2; // 11 138.2 extern double gsFibo10 = 161.8; // 10 161.8 extern double gsFibo09 = 211.0; // 09 211.8 extern double gsFibo08 = 261.8; // 08 261.8 extern double gsFibo07 = 311.0; // 07 315.7 extern double gsFibo06 = 361.8; // 06 369.6 extern double gsFibo05 = 423.6; // 05 423.6 extern double gsFibo04 = 510.4; // 04 510.8 extern double gsFibo03 = 598.4; // 03 598.0 extern double gsFibo02 = 685.4; // 02 685.4 extern double gsFibo01 = 1109.4; // 01 1109.0
Есть возможность двунаправленные уровни Фибоначчи устанавливать не на один последний период, а на несколько последних периодов.
Так, параметры установки shiftStart=1 и shiftEnd=0 позволяют уровни Фибоначчи устанавливать на последний завершённый период. А настройки, например, shiftStart=3 и shiftEnd=1 позволяют уровни Фибоначчи устанавливать на два предпоследних завершённых периода. Таймфрейм периода задаётся параметром LastPeriod и может принимать значения любого периода.
В индикаторе предусмотрена установка до 31 уровней Фибоначчи.
Уровни настраиваемые.
Если указать в качестве значения уровня 0, то уровень отображаться не будет (кроме уровней 0 и 100).
На 15-ти минутном графике установлен индикатор DualFiboLine_LastPeriod - двунаправленные уровни Фибоначчи по предыдущему завершённому периоду H1.
Cоветник заключает сделки согласно сигналам трех индикаторов: RSI,PARABOLIK,MACD - классика жанра.Советник Flet Canal
Советник Flet Canal построен на пробое флетового канала.
Тригонометрический калькулятор для МТ4.425_Ilan1.6_PipStep.mq4
Как вам такой зверь.