Alligator - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 18416
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Советник для входов использует сигналы индикатора "Alligator",
переводит позицию в безубыток и тралит с заданным шагом.
EURUSD, 5M, лот 2-15, депо 10000$.
Оптимизация 4.01.10-1.10.2010.
Результат 4.01.10-4.02.2011.
Советы:
Рекомендуется использовать советник только как основу для разработки ваших собственных стратегий.
