Alligator - эксперт для MetaTrader 4

Советник для входов использует сигналы индикатора "Alligator",
переводит позицию в безубыток и тралит с заданным шагом.

EURUSD, 5M, лот 2-15, депо 10000$.

Оптимизация 4.01.10-1.10.2010.

Результат 4.01.10-4.02.2011.

Советы:

Рекомендуется использовать советник только как основу для разработки ваших собственных стратегий.

