Новостной индикатор Urdala_News

Главная особенность данного новостного индикатора это то, что его можно использовать практически в любом советнике для включения или выключения торговли (либо каких нибудь других действий) во время выхода новостей.



Также его можно использовать как обычный индикатор, показывающий выход новостей.









Вызов индикатора производится по функции:

iCustom(Symbol(),0,"Urdala_News",TimeDo,TimePosle,ChasPoyas,0,0);



где:



TimeDo - время для срабатывания до ближайшей новости в минутах.

TimePosle - время для выхода из режима срабатывания после последней новости в минутах.

ChasPoyas - часовой пояс вашего терминала.( например для Альпари = 1)



Если функция возвращает 1, то есть срабатывание в выбранном временном интервале. Если 0, то срабатывания нет.



Индикатор имеет множество различных настроек. Такие как цвет и вид индикаторных линий, позволяет выводить только будущие события, имеет фильтры по важности новостей, а так же вкл/выкл звукового сигнала о предстоящей новости.



Настройки индикатора :



MinDo=30; // Срабатывание минут до новости

MinPosle= 30; // Срабатывание минут после новости

ChasPoyasServera=1; // Часовой пояс. 0-GMT

Vhigh=true; // Установка важности новостей(показывать важные новости)

Vmedium=true; // Установка важности новостей(показывать новости средней важности)

Vlow=true; // Установка важности новостей(показывать новости низкой важности)

RisovatLini=true; // Рисовать линии?

Next=false; // Рисовать только линии будущих новостей?

Signal=false; // Сигналить о предстоящей новости?

high= Red; // Цвет важных новостей

medium= Yellow; // Цвет обычных новостей

low= Lime; // Цвет незначительных новостей

Style=2; // Стиль линии



Информацию о новостях индикатор берет с сайта http://www.dailyfx.com/



Изменился формат выхода новостей. Выкладываю новую версию.



16.05.2014 Обновил индикатор под последний билд терминала. Часовой пояс рассчитывается автоматически. Работает в тестере!

