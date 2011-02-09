CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Новостной индикатор Urdala_News - индикатор для MetaTrader 4

Sergey Rashevskiy
Просмотров:
16574
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Главная особенность данного новостного индикатора это то, что его можно использовать практически в любом советнике для включения или выключения торговли (либо каких нибудь других действий) во время выхода новостей.

Также его можно использовать как обычный индикатор, показывающий выход новостей.

Новостной индикатор Urdala_News

Новостной индикатор Urdala_News

Вызов индикатора производится по функции:

iCustom(Symbol(),0,"Urdala_News",TimeDo,TimePosle,ChasPoyas,0,0);

где:

  • TimeDo - время для срабатывания до ближайшей новости в минутах.
  • TimePosle - время для выхода из режима срабатывания после последней новости в минутах.
  • ChasPoyas - часовой пояс вашего терминала.( например для Альпари = 1)

Если функция возвращает 1, то есть срабатывание в выбранном временном интервале. Если 0, то срабатывания нет.

Индикатор имеет множество различных настроек. Такие как цвет и вид индикаторных линий, позволяет выводить только будущие события, имеет фильтры по важности новостей, а так же вкл/выкл звукового сигнала о предстоящей новости.

Настройки индикатора :

  • MinDo=30;                 // Срабатывание минут до новости
  • MinPosle= 30;            // Срабатывание минут после новости
  • ChasPoyasServera=1; // Часовой пояс. 0-GMT
  • Vhigh=true;               // Установка важности новостей(показывать важные новости)
  • Vmedium=true;          // Установка важности новостей(показывать новости средней важности)
  • Vlow=true;                // Установка важности новостей(показывать новости низкой важности)
  • RisovatLini=true;        // Рисовать линии?
  • Next=false;               // Рисовать только линии будущих новостей?
  • Signal=false;             // Сигналить о предстоящей новости?
  • high= Red;                // Цвет важных новостей
  • medium= Yellow;       // Цвет обычных новостей
  • low= Lime;                // Цвет незначительных новостей
  • Style=2;                    // Стиль линии

Информацию о новостях индикатор берет с сайта http://www.dailyfx.com/

Изменился формат выхода новостей. Выкладываю новую версию.

16.05.2014 Обновил индикатор под последний билд терминала. Часовой пояс рассчитывается автоматически. Работает в тестере!

Alligator Alligator

Советник трендовый, для входов использует сигналы индикатора "Alligator", переводит позицию в безубыток и тралит с заданным шагом.

Примочка к индикатору Аллигатор -ALLIGATOR_IND.mq4 Примочка к индикатору Аллигатор -ALLIGATOR_IND.mq4

Очень простая примочка, упрощающая жизнь трейдера с Биллом Вильямсом.

Корреляционная матрица Корреляционная матрица

Скрипт строит корреляционную матрицу на основе ранговой корреляции Спирмена по основным валютным парам (EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, AUDUSD, USDCAD) и осуществляет проверку значимости коэффициентов корреляции по критерию Стьюдента.

Пересечение 2-х машек Пересечение 2-х машек

Простенькая система на пересечение 2-х машек. Бай - быстрая пересекает медленную вверх. Селл - быстрая пересекает медленную вниз. Закрытие - противоположный сигнал или трал.