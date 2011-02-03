CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Примочка к индикатору Ишимоку - ISHIMOKU_IND.mq4 - индикатор для MetaTrader 4

[Удален]
Просмотров:
5017
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор в отдельном окне показывает значение разницы: tenkan_sen - kijun_sen.

К значению этой разницы на любом баре очень удобно обращаться, к примеру, значения разницы на барах 0, 1, 2 можно получить так:

bar0 = iCustom(Sym,PERIOD,Indicator_Name,0,0);

bar1 = iCustom(Sym,PERIOD,Indicator_Name,0,1);

bar2 = iCustom(Sym,PERIOD,Indicator_Name,0,2);

Картинка для торговли получается очень наглядная:


А вот простейший советник, работающий по этому индикатору. Работает аккуратно и надежно, но прибыли не приносит.

Может служить для начинающих кодеров как пример организации структуры советника.


Expert 1.3 Expert 1.3

Основан на пересечении Болинджера и длинных мувингов.

ZigZag_levels_XR ZigZag_levels_XR

Советник ищет значимые уровни сопротивления-поддержки по скоплению экстремумов зигзага или фракталов, определяет подходящее время и ставит отложенники.

StochasticExpansion_v1.1 StochasticExpansion_v1.1

Старый добрый стохастический осциллятор отличие от обычного в том что более наглядно ведет себя я зонах перекупленности перепроданности.

МультиФрейм МультиФрейм

Очередной светофор. Показывает на выбранных парах все таймфремы в виде светофора.