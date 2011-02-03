Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Примочка к индикатору Ишимоку - ISHIMOKU_IND.mq4 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5017
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор в отдельном окне показывает значение разницы: tenkan_sen - kijun_sen.
К значению этой разницы на любом баре очень удобно обращаться, к примеру, значения разницы на барах 0, 1, 2 можно получить так:
bar0 = iCustom(Sym,PERIOD,Indicator_Name,0,0);
bar1 = iCustom(Sym,PERIOD,Indicator_Name,0,1);
bar2 = iCustom(Sym,PERIOD,Indicator_Name,0,2);
Картинка для торговли получается очень наглядная:
А вот простейший советник, работающий по этому индикатору. Работает аккуратно и надежно, но прибыли не приносит.
Может служить для начинающих кодеров как пример организации структуры советника.
Основан на пересечении Болинджера и длинных мувингов.ZigZag_levels_XR
Советник ищет значимые уровни сопротивления-поддержки по скоплению экстремумов зигзага или фракталов, определяет подходящее время и ставит отложенники.
Старый добрый стохастический осциллятор отличие от обычного в том что более наглядно ведет себя я зонах перекупленности перепроданности.МультиФрейм
Очередной светофор. Показывает на выбранных парах все таймфремы в виде светофора.