Индикатор в отдельном окне показывает значение разницы: tenkan_sen - kijun_sen.

К значению этой разницы на любом баре очень удобно обращаться, к примеру, значения разницы на барах 0, 1, 2 можно получить так:

bar0 = iCustom(Sym,PERIOD,Indicator_Name,0,0);

bar1 = iCustom(Sym,PERIOD,Indicator_Name,0,1);

bar2 = iCustom(Sym,PERIOD,Indicator_Name,0,2);



Картинка для торговли получается очень наглядная:





А вот простейший советник, работающий по этому индикатору. Работает аккуратно и надежно, но прибыли не приносит.

Может служить для начинающих кодеров как пример организации структуры советника.





