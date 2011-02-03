Советник ищет значимые уровни сопротивления-поддержки по скоплению экстремумов зигзага или фракталов, определяет подходящее время и ставит отложенники. Максимально четыре пары, хотя самое оптимальное количество - три. Не пипсарь спокойный внутридневник, среднесрочник - все зависит от того как поставите уровни ТП СЛ и сроки експирации. Довольно неплохо работает по пробойным валютам, и кабелю. полное описание принципа работы и метода оптимизации есть прямо в шапке кода. удачи. Разработка старая, так что не судите строго ;)

Ибо не Корысти ради ;)