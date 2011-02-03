CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

ZigZag_levels_XR - эксперт для MetaTrader 4

Rustamzhan Salidzhanov
Просмотров:
7743
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник ищет значимые уровни сопротивления-поддержки по скоплению экстремумов зигзага или фракталов, определяет подходящее время и ставит отложенники. Максимально четыре пары, хотя самое оптимальное количество - три. Не пипсарь спокойный внутридневник, среднесрочник - все зависит от того как поставите уровни ТП СЛ и сроки експирации. Довольно неплохо работает по пробойным валютам, и кабелю. полное описание принципа работы и метода оптимизации есть прямо в шапке кода. удачи. Разработка старая, так что не судите строго ;)

Ибо не Корысти ради ;)

Breakthrough(v_2.0)for_tester Breakthrough(v_2.0)for_tester

Советник открывающий сделки на прорыве, реализация ручной стратегии. !Только для тестера!, на демо или реале работать не будет.

BURN BURN

Советник торгует по 3м сессиям.

Expert 1.3 Expert 1.3

Основан на пересечении Болинджера и длинных мувингов.

Примочка к индикатору Ишимоку - ISHIMOKU_IND.mq4 Примочка к индикатору Ишимоку - ISHIMOKU_IND.mq4

Индикатор наглядно в отдельном окне показывает разницу tenkan_sen - kijun_sen.