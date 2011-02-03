CodeBaseРазделы
Expert 1.3 - эксперт для MetaTrader 4

    Описание:

    Основан на пересечении Болинджера и длинных мувингов. Работает c депо от 200 USD на EURUSD M15

    Выставляет только отложенные СТОП ордера сроком на 4 часа с тейками и стоплосами. Без трейлингов и закрытий по рынку.

    Отчет:

    Фрагмент работы:

    Модифицированній эксперт 1.4. -

    Добавлены:

    - коментарии в коде;

    - возможность манимемеджмента;

    - закрытие по рынку на основе анализа эквити;

    убраны лишние пременные и "мусор"

    Результат:

