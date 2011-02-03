Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Expert 1.3 - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4107
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Основан на пересечении Болинджера и длинных мувингов. Работает c депо от 200 USD на EURUSD M15
Выставляет только отложенные СТОП ордера сроком на 4 часа с тейками и стоплосами. Без трейлингов и закрытий по рынку.
Отчет:
Фрагмент работы:
Модифицированній эксперт 1.4. -
Добавлены:
- коментарии в коде;
- возможность манимемеджмента;
- закрытие по рынку на основе анализа эквити;
убраны лишние пременные и "мусор"
Результат:
Советник ищет значимые уровни сопротивления-поддержки по скоплению экстремумов зигзага или фракталов, определяет подходящее время и ставит отложенники.Breakthrough(v_2.0)for_tester
Советник открывающий сделки на прорыве, реализация ручной стратегии. !Только для тестера!, на демо или реале работать не будет.
Индикатор наглядно в отдельном окне показывает разницу tenkan_sen - kijun_sen.StochasticExpansion_v1.1
Старый добрый стохастический осциллятор отличие от обычного в том что более наглядно ведет себя я зонах перекупленности перепроданности.