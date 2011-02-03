Описание:



Основан на пересечении Болинджера и длинных мувингов. Работает c депо от 200 USD на EURUSD M15

Выставляет только отложенные СТОП ордера сроком на 4 часа с тейками и стоплосами. Без трейлингов и закрытий по рынку.

Отчет:

Фрагмент работы:

Модифицированній эксперт 1.4. -

Добавлены:

- коментарии в коде;

- возможность манимемеджмента;

- закрытие по рынку на основе анализа эквити;

убраны лишние пременные и "мусор"

Результат: