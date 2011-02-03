CodeBaseРазделы
Индикаторы

StochasticExpansion_v1.1 - индикатор для MetaTrader 4

Ivan Kornilov
Просмотров:
11007
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Старый добрый стохастический осциллятор отличие от обычного в том что более наглядно ведет себя я зонах перекупленности, перепроданности. Острая вершина очень не плохой сигнал на разворот(или временную остановку) тенденции.


