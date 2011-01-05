CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

18smma - эксперт для MetaTrader 4

Sergey Tsvigun
Просмотров:
4267
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Трендовый советник, торгует на пробой канала из двух скользящих средних.

Трендовый советник, торгует на пробой канала из двух скользящих средних.

Советы:

  • Нужно добавить манименежмент.
  • Сделать чтобы возвращаясь в канал доливался.
  • Фильтр от флета прикрутить (если получится).
JS-MA-Day JS-MA-Day

Простой советник работает на одной машке

Серия "Простой советник" Серия "Простой советник"

Советник по МА, MACD и пробою свечи

HMR MULTI Indicator HMR MULTI Indicator

Мультивалютный индикатор,отображающий график цены закрытия по 8 парам.

Visual Trader by MadWill Visual Trader by MadWill

Визуальная торговля мышью.