Заинтересовался совместным движением пар,но почему то попадающиеся мультивалютные индикаторы не устроили, быстренько написал свой и хочу поделиться с Вами.

Чтобы добиться хорошей масштабируемости пришлось сделать перерисовку видимой на экране области по каждому тику, в зависимости от масштаба графика нагрузка на компьютер меняется,Глубина графика ограничивается только архивом котировок,если ничего нет на экране, значит нет архива с котировками на какую то пару. Используемые на графике котировки задаются в настроиках индикатора. В общем больше и описыапть то нечего