CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

HMR MULTI Indicator - индикатор для MetaTrader 4

Alexey Savelyev
Просмотров:
6354
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Заинтересовался совместным движением пар,но почему то попадающиеся мультивалютные индикаторы не устроили, быстренько написал свой и хочу поделиться с Вами. 

Чтобы добиться хорошей масштабируемости пришлось сделать перерисовку видимой на экране области по каждому тику, в зависимости от масштаба графика нагрузка на компьютер меняется,Глубина графика ограничивается только архивом котировок,если ничего нет на экране, значит нет архива с котировками на какую то пару. Используемые на графике котировки задаются в настроиках индикатора. В общем больше и описыапть то нечего

 

18smma 18smma

Трендовый советник, торгует на пробой канала из двух скользящих средних.

JS-MA-Day JS-MA-Day

Простой советник работает на одной машке

Visual Trader by MadWill Visual Trader by MadWill

Визуальная торговля мышью.

OutsideBar OutsideBar

Набор функций для получения последовательности формирования High/Low бара.