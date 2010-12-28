Автор:

автор идеи попросил написать советник, так как он бесплатный и описние в свободном доступе, я посчитал возможным выложить и сам советник в общий доступ.

(оригинальное от себя ничего не добавлял)

Продажа: -Цена ниже MA (желательно возможность настроить параметры)

-MACD пересекаетнулевую линию сверху вниз (после закрытия бара, он становиться сигнальным)(желательны настройки параметров MACD)

-Продажа осуществляется после пробития минимума сформировавшегося сигнального бара

-СтопЛосс ставиться за максимумом сигнального бара (но не больше 60п)

-Тейк +100 пп(настройки не помешают)

-Трейлинг стоп. При достижении профита +50(желательно настройки), стоп в безубыток и далее обычный следящий стоп (с возможностью в настройках отключить его)

-Закрытие позиции. Если MACD пересекает нулевую линию обратно

На Покупку аналогично.



