Серия "Простой советник" - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
7041
(4)
автор идеи попросил написать советник, так как он бесплатный и описние в свободном доступе, я посчитал возможным выложить и сам советник в общий доступ.

(оригинальное от себя ничего не добавлял)

Продажа: -Цена ниже MA (желательно возможность настроить параметры)
-MACD пересекаетнулевую линию сверху вниз (после закрытия бара, он становиться сигнальным)(желательны настройки параметров MACD)
-Продажа осуществляется после пробития минимума сформировавшегося сигнального бара
-СтопЛосс ставиться за максимумом сигнального бара (но не больше 60п)
-Тейк +100 пп(настройки не помешают)
-Трейлинг стоп. При достижении профита +50(желательно настройки), стоп в безубыток и далее обычный следящий стоп (с возможностью в настройках отключить его)
-Закрытие позиции. Если MACD пересекает нулевую линию обратно
На Покупку аналогично.

Картинка:


Советник не претендует на граальность, это просто пример воплощения техзадания.


Пишите мне: cmillion@narod.ru

мой сайт: http://cmillion.narod.ru/

