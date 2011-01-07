Ставь лайки и следи за новостями
Visual Trader by MadWill - эксперт для MetaTrader 4
Visual Trader Expert.mq4 - в эксперты
Visual Trader Window.mq4 - в индюки
на график сначало индюка потом умного)))
Скажу сразу я не особо трейдер, я PHP-программист, но увлекшись Форексом подумал, почему бы для себя не упростить торговлю.... Знаю что не новинка, но может кого заинтересует.. Это скорее не советник а инструмент для торговли..
итак 4 колонки в нижнем окне:
- "Объем сделки" переключается перемещая нужный нам размер лота...
- Состояние... Там особо и обьяснять нечего
- Колонка торговли. BUY, SEEL и "Закрыть все!" команды вызываются их перемещением, по их совершении подается звук, и они становятся на место... Stoploss TakeProfit MoneyProfit переключаем так:выделяем значение(число) в свойствах меняем текст))
- "В конце бара" что то типо мини-советника))) программируем что нужно делать по завершению каждого бара... поясню: Открывать по тренду - свеча бычья, значит бай, медвежья - селл. Против тренда, разумеется наоборот.... Ну а ниже итак ясно. Команды выполняются перемещением строки(по исполнению строки становятся на исходную)....
вот такая вот странная программка... скажу честно на часовом евродолларе хорошо подымает ночью, против тренда(скальпит при СтопЛосс 100, и МанейПрофит 100р. при рублевом счете), кстати MoneyProfit, ну просто не знаю как назвать, короче задается в валюте депозита, при выйграше указанной суммы закрывает все позиции, а всетаки при такой торговле лучше следить)))))))))))))
PS Там вероятно есть недостатки во многом, поэтому очень жду Вашей критики...
