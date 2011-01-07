Visual Trader Expert.mq4 - в эксперты

Visual Trader Window.mq4 - в индюки



на график сначало индюка потом умного)))

Скажу сразу я не особо трейдер, я PHP-программист, но увлекшись Форексом подумал, почему бы для себя не упростить торговлю.... Знаю что не новинка, но может кого заинтересует.. Это скорее не советник а инструмент для торговли..

итак 4 колонки в нижнем окне:

"Объем сделки" переключается перемещая нужный нам размер лота... Состояние... Там особо и обьяснять нечего Колонка торговли. BUY, SEEL и "Закрыть все!" команды вызываются их перемещением, по их совершении подается звук, и они становятся на место... Stoploss TakeProfit MoneyProfit переключаем так:выделяем значение(число) в свойствах меняем текст)) "В конце бара" что то типо мини-советника))) программируем что нужно делать по завершению каждого бара... поясню: Открывать по тренду - свеча бычья, значит бай, медвежья - селл. Против тренда, разумеется наоборот.... Ну а ниже итак ясно. Команды выполняются перемещением строки(по исполнению строки становятся на исходную)....



вот такая вот странная программка... скажу честно на часовом евродолларе хорошо подымает ночью, против тренда(скальпит при СтопЛосс 100, и МанейПрофит 100р. при рублевом счете), кстати MoneyProfit, ну просто не знаю как назвать, короче задается в валюте депозита, при выйграше указанной суммы закрывает все позиции, а всетаки при такой торговле лучше следить)))))))))))))

PS Там вероятно есть недостатки во многом, поэтому очень жду Вашей критики...



