Советники

JS-MA-Day - эксперт для MetaTrader 4

JS_Sergey
Просмотров:
8615
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Советник работает всего на одной МА по дневному ТФ.

Стратегия:

сделки заключаются каждый день на открытии рынка и держим позицию до 23.00 после чего закрываем позицию даже убыточную.

Покупка -

проверяется растущая МА и цена открытия дня выше МА заключается сделка на покупку

Продажа- зеркально .

