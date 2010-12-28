Смотри, как бесплатно скачать роботов
JS-MA-Day - эксперт для MetaTrader 4
Описание:
Советник работает всего на одной МА по дневному ТФ.
Стратегия:
сделки заключаются каждый день на открытии рынка и держим позицию до 23.00 после чего закрываем позицию даже убыточную.
Покупка -
проверяется растущая МА и цена открытия дня выше МА заключается сделка на покупку
Продажа- зеркально .
