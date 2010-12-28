Описание:

Советник работает всего на одной МА по дневному ТФ.

Стратегия:

сделки заключаются каждый день на открытии рынка и держим позицию до 23.00 после чего закрываем позицию даже убыточную. Покупка - проверяется растущая МА и цена открытия дня выше МА заключается сделка на покупку Продажа- зеркально .

