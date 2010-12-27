Один из способов поиска уровней сопротивления и поддержки. Сделал в виде советника для удобства тестирования в тестере.

можно использовать на любом ТФ, но рекомендуется не ниже Н1, для начала работы нужно дождаться тересечения макда с параметрами указанными в настройках.

