Индикаторы

History Info - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Просмотров:
5491
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор сканирует счет начиная с указанной даты и сортирует закрытые ордера по валютным парам.
Таким образом можно оценить эффективность советника или ручной торговли на конкретных инструментах.
Есть возможность сделать выборку ордеров по Magik номеру, это дает возможность отследить эффективность
конкретного советника, если на данном счете их несколько. Также можно сделать выборку по конкретному инструменту.

Позволяет увидеть, какой из инструментов был наиболее эффективным при торговле .

Позволяет проанализировать эффективность скрещивания инструментов при ХЕДЖ торговле.

