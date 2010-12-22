CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

macdik - индикатор для MetaTrader 4

Владимир
Просмотров:
5074
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Суть индикатора заключается в разности на показаниях 0, 1,2 периодов и разности между сигнальной и основной линией.


round value round value

Отображение линий на круглых значениях цен

FXG_eRSI_Profit FXG_eRSI_Profit

советник с использованием индикатора RSI

PivotChanel PivotChanel

Ничего нового.. Просто еще одна интерпретация Pivot-ов

History Info History Info

Сортировка закрытых ордеров и анализ торговли.