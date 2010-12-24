Смотри, как бесплатно скачать роботов
PivotChanel - индикатор для MetaTrader 4
7738
Сделал такую вещь. Оценивайте сами - пригодится или нет.
Есть возможность выставить "середину":
Есть возможность выставить по 2 процентных уровня относительно каждой границы:
Мои сравнения с другими индикаторами:
PivotChanel & ZigZag & Fibo:
PivotChanel & Bollinger Bands:
