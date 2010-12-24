CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

PivotChanel - индикатор для MetaTrader 4

Kor`
Просмотров:
7738
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Сделал такую вещь. Оценивайте сами - пригодится или нет.


Есть возможность выставить "середину":

Есть возможность выставить по 2 процентных уровня относительно каждой границы:


Мои сравнения с другими индикаторами:

PivotChanel & ZigZag & Fibo:


PivotChanel & Bollinger Bands:



macdik macdik

Данный индикатор несет в себе другой взгляд на MACD или дополняет его

round value round value

Отображение линий на круглых значениях цен

History Info History Info

Сортировка закрытых ордеров и анализ торговли.

50% МАCD 50% МАCD

Один из способов поиска уровней сопротивления и поддержки.