round value - индикатор для MetaTrader 4
- 3682
-
Некоторые трейдеры переходя на МТ4 с других ПО сталкиваются с маленьким неудобством - отсутствие привязанности сетки к круглым значениям цены.
Собственно и я был этим недоволен.. спустя некоторое время конечно привык, но все же решил сделать себе маленькую полезность и конечно же поделиться с теми кому это тоже нужно.
Это конечно не полноценная сетка... но несколько близлежащих уровней показывает, также можно выставить шаг прорисовки.
Во второй версии исправлена некорректность перерисовки и добавлена возможность выставления периода прорисовки
В третьей версии добавлены еще три линии (теперь рисуется не 5, а 8)
В четвертой версии исправлена ошибка прорисовки на 2-3х-значных котировках
