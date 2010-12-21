CodeBaseРазделы
Индикаторы

round value - индикатор для MetaTrader 4

Kor`
3682
(3)
Некоторые трейдеры переходя на МТ4 с других ПО сталкиваются с маленьким неудобством - отсутствие привязанности сетки к круглым значениям цены.

Собственно и я был этим недоволен.. спустя некоторое время конечно привык, но все же решил сделать себе маленькую полезность и конечно же поделиться с теми кому это тоже нужно.

Это конечно не полноценная сетка... но несколько близлежащих уровней показывает, также можно выставить шаг прорисовки.



Во второй версии исправлена некорректность перерисовки и добавлена возможность выставления периода прорисовки

В третьей версии добавлены еще три линии (теперь рисуется не 5, а 8)

В четвертой версии исправлена ошибка прорисовки на 2-3х-значных котировках

