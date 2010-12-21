Ставь лайки и следи за новостями
FXG_eRSI_Profit - эксперт для MetaTrader 4
Просмотров:
5022
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Описание:
Сигнал на открытие покупки: RSI пересекает среднюю, построенную по значениям RSI снизу вверх, Parabolic SAR ниже цены закрытия последнего бара. Стоплосс устанавливаем на самый низкий минимум среди последних 4 баров.
Сигнал на открытие продажи: RSI пересекает среднюю по значениям RSI сверху вниз, Parabolic SAR выше цены закрытия последнего бара. Стоплосс устанавливаем на самый высокий максимум среди последних 4 баров.
Стоплосс для покупки модифицируется при пересечении RSI и средней сверху вниз на минимум последнего бара, для продаж – при пересечении снизу вверх на максимум бара. Трейлинг-стоп не используется, тейкпрофит не выставляется, любая сделка закрывается всегда только по стоплоссу.
Рекомендуемая пара GBPUSD, таймфрейм часовой.
Управление капиталом:
- фиксированный лот (скриншот ниже);
- процент от депозита в зависимости от предполагаемого стоплосса;
- возможность использования фильтра по истории сделок для торговли минимально разрешенным лотом вместо заданного в настройках. Алгоритм похож на предложенный Dserg-ом в его ветке "Пригоден ли советник для реала":
- строятся две средние (только по сделкам какого-либо одного типа - OP_BUY, OP_SELL): первая с периодом Ma1 по прибыли в пунктах, вторая с периодом Ma2 также по прибыли в пунктах (оба значения по модулю).
- если средняя с периодом Ma1 выше средней с периодом Ma2 - открываемся обычным лотом (процент от депозита или фиксированный лот), если ниже - работаем минимальным лотом (заметно на скриншоте ниже).
Внешние параметры:
extern string EA_Comment = "RSI_Profit"; //комментарий к ордерам советника; extern int MagicNumber = 123456789 ; //магический ордер советника; extern int TakeProfit = 0 ; //тейкпрофит (отрицательное число или ноль чтобы не использовать); extern int NumOfBarsSL = 4 ; //количества баров,среди которых выбирается экстремум для выставления стоплосса; extern bool CheckProfit = true ; //если true, то используем анализ истории сделок; extern int Ma1 = 10 ; //период первой средней по истории сделок; extern int Ma2 = 20 ; //период второй средней по истории сделок; extern bool UseMM = true ; //при true используется процент от депозита, при false фиксированный лот, //задаваемый параметром TradeVolume; extern double TradeVolume = 0.1 ; //фиксированный лот, используется при UseMM=false; extern double RiskPercent = 5.0 ; //риск в процентах от депозита, используется при UseMM=true; extern string i_Properties = "=== Параметры индикаторов ==="; extern int RSI_Period = 8 ; //период RSI; extern int MA_Period = 21 ; //период средней по RSI;
Картинка:
Тест на GBPUSD H1 за последние два года, фиксированный лот 0.5, стартовый депозит 10.000.
В прикрепленном архиве индикатор i-MaOnRSI.mq4, советник FXG_eRSI_Profit.mq4 и set rsi_profit_codebase.set
