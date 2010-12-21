Описание:

Сигнал на открытие покупки: RSI пересекает среднюю, построенную по значениям RSI снизу вверх, Parabolic SAR ниже цены закрытия последнего бара. Стоплосс устанавливаем на самый низкий минимум среди последних 4 баров.

Сигнал на открытие продажи: RSI пересекает среднюю по значениям RSI сверху вниз, Parabolic SAR выше цены закрытия последнего бара. Стоплосс устанавливаем на самый высокий максимум среди последних 4 баров.

Стоплосс для покупки модифицируется при пересечении RSI и средней сверху вниз на минимум последнего бара, для продаж – при пересечении снизу вверх на максимум бара. Трейлинг-стоп не используется, тейкпрофит не выставляется, любая сделка закрывается всегда только по стоплоссу.

Рекомендуемая пара GBPUSD, таймфрейм часовой.







Управление капиталом:

фиксированный лот (скриншот ниже);



процент от депозита в зависимости от предполагаемого стоплосса;



возможность использования фильтра по истории сделок для торговли минимально разрешенным лотом вместо заданного в настройках. Алгоритм похож на предложенный Dserg-ом в его ветке "Пригоден ли советник для реала":

строятся две средние (только по сделкам какого-либо одного типа - OP_BUY, OP_SELL): первая с периодом Ma1 по прибыли в пунктах, вторая с периодом Ma2 также по прибыли в пунктах (оба значения по модулю). если средняя с периодом Ma1 выше средней с периодом Ma2 - открываемся обычным лотом (процент от депозита или фиксированный лот), если ниже - работаем минимальным лотом (заметно на скриншоте ниже).





Внешние параметры:

extern string EA_Comment = "RSI_Profit" ; extern int MagicNumber = 123456789 ; extern int TakeProfit = 0 ; extern int NumOfBarsSL = 4 ; extern bool CheckProfit = true ; extern int Ma1 = 10 ; extern int Ma2 = 20 ; extern bool UseMM = true ; extern double TradeVolume = 0.1 ; extern double RiskPercent = 5.0 ; extern string i_Properties = "=== Параметры индикаторов ===" ; extern int RSI_Period = 8 ; extern int MA_Period = 21 ;

Картинка:

Тест на GBPUSD H1 за последние два года, фиксированный лот 0.5, стартовый депозит 10.000.

В прикрепленном архиве индикатор i-MaOnRSI.mq4, советник FXG_eRSI_Profit.mq4 и set rsi_profit_codebase.set





