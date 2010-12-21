CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

FXG_eRSI_Profit - эксперт для MetaTrader 4

Dimitry
Просмотров:
5022
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Сигнал на открытие покупки: RSI пересекает среднюю, построенную по значениям RSI снизу вверх, Parabolic SAR ниже цены закрытия последнего бара. Стоплосс устанавливаем на самый низкий минимум среди последних 4 баров.

Сигнал на открытие продажи: RSI пересекает среднюю по значениям RSI сверху вниз, Parabolic SAR выше цены закрытия последнего бара. Стоплосс устанавливаем на самый высокий максимум среди последних 4 баров.

Стоплосс для покупки модифицируется при пересечении RSI и средней сверху вниз на минимум последнего бара, для продаж – при пересечении снизу вверх на максимум бара. Трейлинг-стоп не используется, тейкпрофит не выставляется, любая сделка закрывается всегда только по стоплоссу.

Рекомендуемая пара GBPUSD, таймфрейм часовой.


Управление капиталом:

  • фиксированный лот (скриншот ниже);
  • процент от депозита в зависимости от предполагаемого стоплосса;
  • возможность использования фильтра по истории сделок для торговли минимально разрешенным лотом вместо заданного в настройках. Алгоритм похож на предложенный Dserg-ом в его ветке "Пригоден ли советник для реала":
  1. строятся две средние (только по сделкам какого-либо одного типа - OP_BUY, OP_SELL): первая с периодом Ma1 по прибыли в пунктах, вторая с периодом Ma2 также по прибыли в пунктах (оба значения по модулю).
  2. если средняя с периодом Ma1 выше средней с периодом Ma2 - открываемся обычным лотом (процент от депозита или фиксированный лот), если ниже - работаем минимальным лотом (заметно на скриншоте ниже).

Внешние параметры:

extern string        EA_Comment    =  "RSI_Profit";     //комментарий к ордерам советника;
extern int           MagicNumber   =  123456789   ;     //магический ордер советника; 
extern int           TakeProfit    =  0           ;     //тейкпрофит (отрицательное число или ноль чтобы не использовать);
extern int           NumOfBarsSL   =  4           ;     //количества баров,среди которых выбирается экстремум для выставления стоплосса;
extern bool          CheckProfit   =  true        ;     //если true, то используем анализ истории сделок;
extern int           Ma1           =  10          ;     //период первой средней по истории сделок;
extern int           Ma2           =  20          ;     //период второй средней по истории сделок;
extern bool          UseMM         =  true        ;     //при true используется процент от депозита, при false фиксированный лот, 
                                                        //задаваемый параметром TradeVolume;
extern double        TradeVolume   =  0.1         ;     //фиксированный лот, используется при UseMM=false;
extern double        RiskPercent   =  5.0         ;     //риск в процентах от депозита, используется при UseMM=true;       
extern string        i_Properties  =  "=== Параметры индикаторов ===";
extern int           RSI_Period    =  8           ;     //период RSI;
extern int           MA_Period     =  21          ;     //период средней по RSI;

Картинка:

Тест на GBPUSD H1 за последние два года, фиксированный лот 0.5, стартовый депозит 10.000.


В прикрепленном архиве индикатор i-MaOnRSI.mq4, советник FXG_eRSI_Profit.mq4 и set rsi_profit_codebase.set


Все самое главное о Форекс

Визуальный хранитель нервов Визуальный хранитель нервов

Эксперт выводит в комментарии на график сделки с счета с указанным коэффициентом.

AlertLine AlertLine

Индикатор сигналит, когда цена превышает линию сопротивления или меньше линии поддержки.

round value round value

Отображение линий на круглых значениях цен

macdik macdik

Данный индикатор несет в себе другой взгляд на MACD или дополняет его