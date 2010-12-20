Недавно мне на форум написал один человек:

Подскажите существует ли такой скрипт, который показывает все открытые сделки, прибыль, убыток по счёту, так если бы торговля велась фиксированным объёмом, например 1 лотом. Т.Е. Счёт 50000, покупаешь 30 лотов, но на экране видишь 1 лот и прибыль/убыток не 900 дол а 3 дол. Это поможет избежать психологического напряжения при торговле большими суммамм, когда убытки и прибыли могут покозаться очень большими. ТО Торгуешь всегда, как бы одинаковым размером, получаешь одинаковые прибыли и убытки. А то иногда раскручиваешь счёт с 1000 до 10000 и тут же сливаешь по глупости, потому что не можешь комфортно-адекватно относится к небольшим (в просадкам и большим (в абсол. значении) профитам. Если такого скрипта не существует, может кто сделает? Желательно, чтобы сумма на которую всё завязано могла меняться ( например можно было имитировать работу с 1000 и работу с 100 000 при любом депозите)

Иногда мне попадаются такие невероятные заказы, но я решил сделать такой эксперт, который будет выводить на график сделки с коэф. Идея очень интересная в плане того, что действительно многие торгуют большими лотами и приходят в психологический шок от своих минусов, которые мешают работе.

Я решил выложить данный код сюда. Возможно кому-то еще понравится данный информатор. Реализация его проста как нарисовать линию на листке. Но Эффект!!!







Настройки:



extern double Koef=0.1; // Коэфициент, например профит = 100 $ при коэф 0.1 профит=10 $

extern bool OnlyThisSymbol=false; // показывать информацию по позициям только текущего символа

extern int Magic=-1; // показывать информацию по магикам = -1 повсем магикам



