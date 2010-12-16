Ставь лайки и следи за новостями
TheoryPairs - индикатор для MetaTrader 4
5345
Индикатор создан на основе теории пар траекторий. Автор теории: Андрей Васильев.
Индикатор определяет возможное направление второй траектории пары и отображает его в точке начала этой траектории.
Рекомендуемая рабочая пара валют: USD/CHF, M1 или M5.
Время сервера ДЦ, использованного при тестировании индикатора, равно: MSK - 2, где MSK - Московское время.
Если время сервера Вашего ДЦ иное, то величины StartTime и EndTime следует скорректировать.
Для некоторых ДЦ значение WinterTimeChange может равняться нулю.
Индикатор готов к работе с любым экспертом, использующим в качестве источника сигнала iCustom функцию.
Нумерация индикаторных буферов в соответствии с сигналами индикатора: (0) - вниз, (1) - вверх, (2) - не определено.
Подробное описание параметров и настроек размещено в тексте кода индикатора.
Обсуждение индикатора и теории пар траекторий: https://www.mql5.com/ru/forum/129525
