Индикатор создан на основе теории пар траекторий. Автор теории: Андрей Васильев.

Индикатор определяет возможное направление второй траектории пары и отображает его в точке начала этой траектории.

Рекомендуемая рабочая пара валют: USD/CHF, M1 или M5.

Время сервера ДЦ, использованного при тестировании индикатора, равно: MSK - 2, где MSK - Московское время.

Если время сервера Вашего ДЦ иное, то величины StartTime и EndTime следует скорректировать.

Для некоторых ДЦ значение WinterTimeChange может равняться нулю.

Индикатор готов к работе с любым экспертом, использующим в качестве источника сигнала iCustom функцию.

Нумерация индикаторных буферов в соответствии с сигналами индикатора: (0) - вниз, (1) - вверх, (2) - не определено.

Подробное описание параметров и настроек размещено в тексте кода индикатора.

Обсуждение индикатора и теории пар траекторий: https://www.mql5.com/ru/forum/129525