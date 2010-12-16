Ставь лайки и следи за новостями
ytg_PRIMITIVE_SYSTEM_1 - индикатор для MetaTrader 4
- 7012
Индикатор написан по торговой системе, описанной на форуме "Forex Club", автор "Аналитик Клуба" ссылка на описание >>>
Описание системы, оригинал автора:
ПРИМИТИВНАЯ ПРОБОЙНО-ОТКАТНАЯ СИСТЕМА.
Правила:
- Дожидаемся закрытия суток за пределами 10-дневного размаха цены.
- Выставляем ордер на отбой: продажу выше рынка, покупку ниже рынка - на 10-дневную Экспоненциальную МА, построенную по средним ценам и сдвинутую вперед на день. При покупке - ЕМА + спред.
- По исполнении - стоп на величину ATR-25 (средний дневной размах) за вчерашний день и тейк-профит на две ATR, если не указано иного.
Индикатор имеет следующую реализацию:
Отображает PC, MA, и уровни ATR.
Все показания уже сдвинуты на один бар.
Бары которые совершили пробой канала помечены значками.
Описан последний пробой канала, указана дата и номер бара.
- Желтая сплошная линия - показания МА-10, для отложенных ордеров
- Красная толстая сплошная линия - 10-и дневной максимум (PC)
- Зеленая толстая сплошная линия - 10-и дневной минимум (PC)
- Зеленая пунктирная линия - два размера ATR, для установки ТП
- Красная пунктирная линия - один размер ATR, для установки СЛ
