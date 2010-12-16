Индикатор написан по торговой системе, описанной на форуме "Forex Club", автор "Аналитик Клуба" ссылка на описание >>>

Описание системы, оригинал автора:

ПРИМИТИВНАЯ ПРОБОЙНО-ОТКАТНАЯ СИСТЕМА. Правила:

Дожидаемся закрытия суток за пределами 10-дневного размаха цены. Выставляем ордер на отбой: продажу выше рынка, покупку ниже рынка - на 10-дневную Экспоненциальную МА, построенную по средним ценам и сдвинутую вперед на день. При покупке - ЕМА + спред. По исполнении - стоп на величину ATR-25 (средний дневной размах) за вчерашний день и тейк-профит на две ATR, если не указано иного.

Отображает PC, MA, и уровни ATR.

Все показания уже сдвинуты на один бар.

Бары которые совершили пробой канала помечены значками.

Описан последний пробой канала, указана дата и номер бара.









Желтая сплошная линия - показания МА-10, для отложенных ордеров

Красная толстая сплошная линия - 10-и дневной максимум (PC)

Зеленая толстая сплошная линия - 10-и дневной минимум (PC)

Зеленая пунктирная линия - два размера ATR, для установки ТП

Красная пунктирная линия - один размер ATR, для установки СЛ

